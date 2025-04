Una: पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में चिंतपूर्णी बाजार में प्रदर्शन, पाकिस्तान का पुतला जलाया

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में चिंतपूर्णी बाजार में व्यापार मंडल, समस्त क्षेत्र वासियों ने आतंकवाद के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। हमले के विरोध में पुराना बस अड्डा बाजार और बाबा माई दास सदन तक काफी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर...

चिंतपूर्णी (सुनील): जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में चिंतपूर्णी बाजार में व्यापार मंडल, समस्त क्षेत्र वासियों ने आतंकवाद के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। हमले के विरोध में पुराना बस अड्डा बाजार और बाबा माई दास सदन तक काफी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर रोष रैली निकाली। महिलाओं और व्यापार मंडल दुकानदारों तथा किन्नरों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर आंतकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। लोगों ने हाथों में बैनर लेकर तथा पाकिस्तान का पुतला पूरे शहर में घुमाया। लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किन्नरों ने पाकिस्तान का पुतला जमीन पर लेटाकर जूते-चप्पलों से जमकर पीटा और बाद में आग हवाले कर दिया।



बता दें कि पहलगाम में आंतकवादी हमले में 28 लोगों को धर्म पूछ कर मौत के घाट उतार दिया था। उसके विरोध में चिंतपूर्णी के आसपास जलो दी वड़ में भी पूरा बाजार बंद रहा। होटल एसोसिएशन के प्रधान संजीव शर्मा ने कहा कि देश को कमजोर करने वालों को और साजिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। इस जघन्य अपराध के पीछे जिनका हाथ है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। प्रदर्शन के दौरान देहरा पुलिस और चिंतपूर्णी पुलिस भी मौका पर उपस्थिति रही। चिंतपूर्णी व्यापार मंडल ने पुलिस को बताया कि चिंतपूर्णी में बाहरी राज्यों के काफी लोग बिना पंजीकरण के रह रहे हैं, जिनकी छानबीन की जाए।

इस बारे एसएचओ जयराम शर्मा ने कहा कि चिंतपूर्णी के आसपास की पंचायत के प्रधानों को लेटर भेजे गए हैं कि उनके क्षेत्र में रह रहे अनजान लोगों की बारे में पुलिस को जानकारी दें। चिंतपूर्णी में भी बिना पंजीकरण के काफी संख्या में लोग रह रहे हैं। जयराम ने कहा कि बिना पंजीकरण के जो लोग रह रहे हैं और जो लोग इनको किराए पर दुकान या मकान दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

