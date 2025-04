Una: चिंतपूर्णी मंदिर में रविवार को उमड़ा आस्था का सैलाब, 18 हजार श्रद्धालुओं ने किए पावन पिंडी के दर्शन

विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर में दिन-प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके चलते रविवार को डबल लाइन व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं ने मां चिंतपूर्णी की पावन पिंडी के दर्शन किए व आशीर्वाद लिया।

चिंतपूर्णी (राकेश): विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर में दिन-प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके चलते रविवार को डबल लाइन व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं ने मां चिंतपूर्णी की पावन पिंडी के दर्शन किए व आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं की डबल लाइन दोपहर 12 बजे तक शेरे पंजाब ढाबा माधो टिल्ला को पार करती हुई लुधियाना धर्मशाला तक पहुंच गई थी।

रविवार को लगभग 18000 के करीब श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में हाजिरी भरी। मंदिर परिसर से लेकर मंदिर मुख्य बाजार तक होमगार्ड के जवान व मंदिर एक्स सर्विसमैन द्वारा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया गया। मंदिर न्यास द्वारा संचालित सुगम दर्शन प्रणाली के तहत भी श्रद्धालुओं ने सुगम व सरल दर्शन किए। लिफ्ट में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालुओं की वैरीफिकेशन करने के बाद उन्हें लिफ्ट मार्ग से मां के दर्शनों के लिए भेजा जा रहा था।



थाना प्रभारी जयकुमार शर्मा, राजेश कुमार व उनकी टीम ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करती रही। इस संबंध में कार्यवाहक मंदिर अधिकारी एवं तहसीलदार अम्ब प्रेम लाल धीमान ने बताया कि श्रद्धालुओं को व्यवस्था के तहत मां के दर्शन करवाए जा रहे हैं। अत्यधिक भीड़ होने के कारण सुरक्षा कर्मचारियों को अपनी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

मुख्य पुजारी एवं बारीदार सभा के प्रधान रविन्द्र छिंदा ने बताया कि बीते दिनों मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा डीसी से मिलकर उन्हें मंदिर विस्तारीकरण के कार्य को शुरू करने की मांग की है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान हो सकें। मां चिंतपूर्णी मंदिर में दिन-प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ौतरी को देखते हुए मंदिर प्रशासन मंदिर विकास के कार्यों को चरणबद्ध तरीके से व प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करे। मंदिर विकास के कार्य में मंदिर प्रशासन को पुजारी वर्ग का सहयोग रहेगा।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here