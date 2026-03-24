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VIDEO: चिंतपूर्णी से लौट रहे जालंधर के श्रद्धालुओं की बस हुई अनियंत्रित, मची चीख-पुकार

Edited By Jyoti M, Updated: 24 Mar, 2026 12:04 PM

bus carrying devotees returning from chintpurni goes out of control

हिमाचल के ढलियारा में जालंधर से आए 35 श्रद्धालुओं की धड़कनें उस वक्त थम गईं, जब उनकी बस अनियंत्रित होकर सीधे मौत की गहरी खाई की ओर बढ़ने लगी। लेकिन किस्मत और सुरक्षा बैरियर्स ने ऐसा साथ दिया कि एक भीषण त्रासदी होते-होते रह गई।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल के ढलियारा में जालंधर से आए 35 श्रद्धालुओं की धड़कनें उस वक्त थम गईं, जब उनकी बस अनियंत्रित होकर सीधे मौत की गहरी खाई की ओर बढ़ने लगी। लेकिन किस्मत और सुरक्षा बैरियर्स ने ऐसा साथ दिया कि एक भीषण त्रासदी होते-होते रह गई।

क्या है पूरा मामला?

जालंधर के रहने वाले करीब 35 श्रद्धालु माता चिंतपूर्णी के दर्शन कर अपनी खुशियों के साथ ज्वालामुखी मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। शाम के लगभग 5 बज रहे थे, जब मुबारकपुर-रानीताल नेशनल हाईवे-503 पर स्थित ढलियारा के खतरनाक घुमावों ने चालक की परीक्षा ली। अचानक बस बेकाबू हो गई और सीधे ढलान की ओर जा निकली।

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सुरक्षा कवच बने क्रैश बैरियर

हादसा इतना भयानक हो सकता था कि बस सैकड़ों फीट नीचे खाई में समा जाती, लेकिन सड़क किनारे लगे क्रैश रोल बैरियर्स वरदान साबित हुए। बस इन मजबूत बैरियर्स से टकराती हुई सीधे पहाड़ी से जा भिड़ी। टक्कर के बाद बस के भीतर चीख-पुकार मच गई, लेकिन गनीमत यह रही कि बस खाई में गिरने के बजाय सड़क पर ही रुक गई।

स्थानीय लोगों की मुस्तैदी और राहत

जैसे ही धमाके की आवाज गूंजी, आसपास के लोग देवदूत बनकर मदद के लिए दौड़े। यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया। हादसे में केवल एक युवती को हल्की खरोंचें आईं, जिसे प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुँचकर जांच शुरू कर दी है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह मोड़ लंबे समय से हादसों का केंद्र बना हुआ है। हालांकि क्रैश बैरियर्स ने आज कई जिंदगियां बचा लीं, लेकिन ग्रामीण अब प्रशासन से इस मार्ग के स्थायी समाधान और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।

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