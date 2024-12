Hamirpur: भाई की मौ.त की खबर सुनकर छोटे भाई को आया हार्ट अटैक, मौ.त

जिला मुख्यालय के करीब 4 किलोमीटर दूर मट्टन के डुग्घा खुर्द गांव में दो भाइयों की आकस्मिक मौत से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

हमीरपुर(अजय): जिला मुख्यालय के करीब 4 किलोमीटर दूर मट्टन के डुग्घा खुर्द गांव में दो भाइयों की आकस्मिक मौत से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि जहां एक ओर लोगों ने बड़े भाई की टांडा मेडिकल काॅलेज में हुई मौत के बाद उसके शव को घर पहुंचाया वहीं मौत की खबर सुनकर छोटे भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक डुग्घा खुर्द गांव के विधी चंद (75) पिछले 2,3 दिनों से ब्रेन स्ट्रोक के कारण टांडा मेडिकल काॅलेज में भर्ती थे।

उपचार के दौरान वे रिकवर नहीं हो सके और बुधवार रात को वहां उनकी मौत हो गई। इसके उपरांत उसके परिजनों ने वीरवार सुबह शव को घर पहुंचाया उसी वक़्त शव को देख विधी चंद का छोटा चचेरा भाई चमन लाल (65) इस सदमे को सहन नहीं कर सका और उसे हार्ट अटैक आ गया। इसके उपरांत उसे भी परिजन मेडिकल काॅलेज हमीरपुर ले गए परन्तु वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बताया जा रहा है कि एक ओर बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरा भाई सदमे से अस्पताल मे दम तोड़ चुका था। उसकी मौत होने के उपरांत परिजन और लोग उसके संस्कार की तैयारियों मे जुट गए। दोनों भाईयों की इस तरह की आकस्मिक मौत से हर कोई स्तब्ध है। डुग्घा पंचायत के उपप्रधान आंचल सिंह पटियाल ने बताया कि दोनों भाइयों का आपस मे बहुत प्यार प्रेम था। उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों की मौत से इलाके मे शोक की लहर दौड़ गई है।

