Solan: अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर अयाेजित, 50 यूनिट रक्त जुटाया

Edited By Vijay, Updated: 09 Sep, 2025 07:20 PM

अमर शहीद लाला जगत नारायण की 44वीं पुण्यतिथि पर शेड्स काॅलेज बावरा रोड चंबाघाट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने रक्तदान की पंजाब केसरी के संस्थापक द्वारा देश की एकता और अखंडता के लिए दिए गए बलिदान को याद किया।

सोलन (ब्यूरो): अमर शहीद लाला जगत नारायण की 44वीं पुण्यतिथि पर शेड्स काॅलेज बावरा रोड चंबाघाट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने रक्तदान की पंजाब केसरी के संस्थापक द्वारा देश की एकता और अखंडता के लिए दिए गए बलिदान को याद किया। इस अवसर पर डीएसपी सोलन अशोक चौहान मुख्यातिथि रहे। वहीं शेड्स काॅलेज की एमडी सुनीता ठाकुर विशेषातिथि रहीं। स्वास्थ्य विभाग से डाॅ. आंचल की अध्यक्षता में टीम ने रक्त एकत्र किया।

इस अवसर पर मुख्यातिथि ने युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अमर शहीद लाला जगत नारायण जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिस प्रकार वह पूरी उम्र समाजसेवा के लिए समर्पित रहे उसी तरह हमें भी खाली समय का सदुपयोग करते हुए समाजसेवा में लगाना चाहिए। उन्होंने युवाओं को नशे की लत से दूर रहने की भी सलाह दी। वहींभाजपा सोलन शहरी मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने पंजाब केसरी के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान शिविर ही देशभक्त अमर शहीद लाला जगत नारायण को सच्ची श्रद्धांजलि है।

लाला जगत नारायण जी एक युग पुरुष थे, जिन्होंने देश को आजाद करवाने में अपना अहम योगदान दिया और आजाद भारत में फैले भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फैंकने के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी। लाला जगत नारायण भारत मां की आजादी के लिए कई वर्षों तक जेल में रहे। यही नहीं, भारतीयता की रक्षा के लिए स्वतंत्र भारत में भी उन्होंने जेल की यात्रा की। उन्होंने पंजाब सरकार में मंत्री रहते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर आवाज बुलंद की और मंत्री पद तक को ठोकर मार दी। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को समाप्त करने के लिए भी उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी।

हिंदुस्तान सेनेटरी के मालिक आशू ठाकुर ने कहा कि अमर शहीद लाला जगत नारायण द्वारा शुरू की गई भ्रष्टाचार को मिटाने की मुहिम आज भी पंजाब केसरी ने जारी रखी है। यही नहीं, पंजाब केसरी समूह समाजसेवा के कार्यों में अग्रणी है। समूह का रक्तदान शिविर का यह प्रयास सराहनीय है।

शिविर में 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस दौरान शेड्स काॅलेज के छात्रों सहित स्थानीय युवाओं और समाजसेवियों ने भाग लिया। पंजाब केसरी की ओर से जिला प्रभारी नरेश पाल ने बुक्के देकर मुख्यातिथि का स्वागत किया। स्वास्थ्य विभाग से डाॅ. आंचल, सीनियर लैब टैक्नीशियन संजय कश्यप, लैब टैक्नीशियन निशा, अटैंडैंट कैलाश व पदम ने रक्त एकत्र किया व युवाओं को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित किया। पंजाब केसरी के पत्रकार अमित डोभाल ने रक्तदान शिविर के सफल आयोजन के लिए शेड्स काज प्रबंधन, रक्तदाताओं, स्वास्थ्य विभाग की टीम, शेड्स काॅलेज के निदेशक नारायण ठाकुर, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव कुमार, विजय ठाकुर, अनु बंसल, बसाल पंचायत के पूर्व प्रधान देवेंद्र कश्यप, नवीन गुप्ता, संदीप सैंडी, भूपेंद्र जसवाल, संजय मलिक व जगदीश शर्मा का आभार व्यक्त किया।

इन लाेगाें ने किया रक्तदान
शिविर में डीएसपी अशोक चौहान, राखी शरोट, मोनिका ठाकुर, साहिल ठाकुर, सुहानी शर्मा, मीनाक्षी ठाकुर, कीर्ति गुप्ता, यतिन कौशल, सन्नी, आर्यन ठाकुर, नरेश पाल, समाजसेवी रामलाल, साहिल चौधरी, अमित मेहता, अखिलेश, उदय, पड़ग गांव के प्रेम, इशान राठौड़, मुस्कान कायथ, यश, राजेंद्र, वैभव आलोक, अंबिका, निशिता शर्मा, दीक्षा डोगरा, परिनीता जग्गी, अक्षय, हरीश कुमार अरोड़ा, वंदना शर्मा, आदित्य धीमान, राजेश शर्मा, अनु बंसल, अजय कुमार, देवेद्र कुमार, गौरव, रोहित प्रेमी, सक्षम शर्मा, भूपेंद्र, सपना ठाकुर, सुरेश कुमार, रोहित, विजय सिंह ठाकुर, रेखा शर्मा, हर्ष शर्मा, काजल, नवीन गुप्ता, खेमराज, अक्षय कुमार, संदीप व अनिकेत ने रक्तदान किया।

