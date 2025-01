Kangra: अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, राजस्थान से 2 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत आते फतेहपुर पुलिस थाना की टीम ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

फतेहपुर (अजय): पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत आते फतेहपुर पुलिस थाना की टीम ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया, जिन्हें पुलिस थाना फतेहपुर लाया गया है। अब उनसे यहां सख्ती से पूछताछ की जाएगी।

प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त गिरोह ने मच्छोट निवासी 21 वर्षीय युवक मनीष राणा को वीडियो कॉल करके उसका अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसे सोशल साइट्स पर अपलोड करने की धमकी देकर पैसों की मांग की जा रही थी। युवक ने बेइज्जती के डर से ब्लैकमेलरों के खाते में 11 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर भी कर दी थी, लेकिन फिर उससे पैसों की मांग की जा रही थी।

युवक ने प्रताड़ित होकर 1 जनवरी, 2024 को अपने मोबाइल पर सुसाइट नोट लिखकर चाचा को व्हॉट्सएप पर भेजकर आत्महत्या कर ली थी, जिसका शव जंगल में बरामद हुआ था। युवक के सुसाइट नोट के आधार पर पुलिस ने थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

पुलिस थाना फतेहपुर के प्रभारी पवन गुप्ता की अगुवाई में पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए राजस्थान से 2 युवकों पंकज व सचिन को गिरफ्तार कर फतेहपुर थाना लाया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों युवकों को कोर्ट में पेश किया जाएगा तथा उनसे सख्ती से पूछताछ करके गिरोह के बाकी सदस्यों को भी पकड़ा जाएगा।

