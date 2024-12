Himachal: आऊटसोर्स कर्मियों को हटाने और गैस्ट टीचर पॉलिसी पर कांग्रेस सरकार की घेराबंदी, भाजपा ने किया प्रदर्शन

तपोवन विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को विपक्ष ने विभागों से निकाले गए आऊटसोर्स कर्मियों और गैस्ट टीचर पॉलिसी के विरोध में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला।

धर्मशाला (विवेक): तपोवन विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को विपक्ष ने विभागों से निकाले गए आऊटसोर्स कर्मियों और गैस्ट टीचर पॉलिसी के विरोध में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। विपक्ष ने आऊटसोर्स कर्मियों और गैस्ट टीचर पॉलिसी की तख्तियां उठाकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता विपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वायदा कर सत्ता में आई थी और पहले कैबिनेट में एक लाख रोजगार देने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पक्की और पैंशन वाली नौकरी साथ ही 58 वर्ष वाली नौकरी देने की बात जनता से कही थी। रोजगार देने का वायदा कर सत्ता में आई कांग्रेस ने आऊटसोर्स के तहत कार्यरत 10000 कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया।

अधिसूचना जारी कर एक ही झटके में डेढ़ लाख नौकरियां कीं खत्म

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 2 साल से खाली चल रहे पदों को समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर एक ही झटके में करीब डेढ़ लाख पद समाप्त कर दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के गैस्ट टीचर भर्ती पॉलिसी का विपक्ष विरोध करता है, क्योंकि यह पॉलिसी प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ है। युवाओं के हितों की लड़ाई भाजपा सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की सभी गारंटियों की पोल खोली जा रही है।

किसी भी नौकरी की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई

सीएम के प्रदेश में 20000 नौकरियां देने के बयान को लेकर पूछे सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार झूठ की पराकाष्ठा को लांघ चुकी है। कांग्रेस सरकार में अभी तक किसी भी नौकरी की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और न ही कोई रोजगार किसी को दिया गया है, हां खास लोगों पर मेहरबानी हुई है। इसके लिए प्रदेश की जनता, सरकार को कभी माफ नहीं करेगी।

