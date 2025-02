Kangra: ढलियारा से अविनाश धीमान और हरिपुर से रोमन भक्कल बीजेपी मंडल अध्यक्ष नियुक्त

देहरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के ढलियारा और हरिपुर मंडल को नए अध्यक्ष मिल गए हैं। शनिवार को जिला कार्यालय देहरा में आयोजित बैठक में ढलियारा मंडल से अविनाश धीमान और हरिपुर मंडल से रोमन भक्कल को सर्वसम्मति से मंडलाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

देहरा (राजीव शर्मा): देहरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के ढलियारा और हरिपुर मंडल को नए अध्यक्ष मिल गए हैं। शनिवार को जिला कार्यालय देहरा में आयोजित बैठक में ढलियारा मंडल से अविनाश धीमान और हरिपुर मंडल से रोमन भक्कल को सर्वसम्मति से मंडलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष संजीव कटवाल और प्रदेश सचिव सुमित शर्मा की मौजूदगी में यह चुनाव संपन्न हुआ। दोनों नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्व विधायक होशियार सिंह के करीबी माने जाते हैं। होशियार सिंह ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक पकड़ का परिचय देते हुए अपने समर्थकों को प्रमुख पद दिलाए तो वहीं पूर्व मंत्री रमेश धवाला को यहां पार्टी द्वारा नजरअंदाज किया गया है।

लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं अविनाश धीमान और रोमन भक्कल

ढलियारा मंडल के अध्यक्ष बने अविनाश धीमान पिछले 20 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। वह पंचायत उपप्रधान और प्रधान रह चुके हैं। जिला कार्यकारिणी और मंडल में विभिन्न पदों पर कार्य का अनुभव रखने वाले अविनाश ने हाल के चुनावों में होशियार सिंह का समर्थन किया था। पूर्व में यह पूर्व मंत्री रविन्द्र सिंह रवि के भी खास रहे हैं। हरिपुर मंडल से अध्यक्ष चुनी गईं रोमन भक्कल सकरी पंचायत की मौजूदा प्रधान हैं। वह लंबे समय से पार्टी से जुड़ी हैं और संगठन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करती हैं।

संजीव कटवाल का सरकार पर हमला

बैठक में संजीव कटवाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार 67 विधानसभा क्षेत्रों के साथ भेदभाव कर रही है और केवल देहरा क्षेत्र का विकास हो रहा है। नवनियुक्त अध्यक्षों ने कहा कि वे सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत करेंगे। इन नियुक्तियों के बाद क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

