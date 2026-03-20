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आधी रात को पुलिस की फोरलेन पर गश्त: अचानक हुई चेकिंग और खुल गया तस्करी का राज

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Mar, 2026 12:02 PM

bilaspur chitta recovered from car occupant arrested

देवभूमि हिमाचल के शांत वातावरण में जहर घोलने वाले नशा तस्करों की अब खैर नहीं है। बिलासपुर पुलिस ने 'ड्रग फ्री हिमाचल' के संकल्प को दोहराते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। फोरलेन पर रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, तब पुलिस की मुस्तैदी ने एक...

बिलासपुर। देवभूमि हिमाचल के शांत वातावरण में जहर घोलने वाले नशा तस्करों की अब खैर नहीं है। बिलासपुर पुलिस ने 'ड्रग फ्री हिमाचल' के संकल्प को दोहराते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। फोरलेन पर रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, तब पुलिस की मुस्तैदी ने एक शातिर तस्कर के मंसूबों को नाकाम कर दिया।

आधी रात को नाकाबंदी और बड़ी कामयाबी

सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पट्टा फोरलेन पर जब पुलिस की टीम नियमित गश्त पर थी, तभी एक संदिग्ध मारुति कार (HP31-9489) को जांच के लिए रुकवाया गया। पुलिस को देखते ही चालक सकपका गया, जिसके बाद गहन तलाशी ली गई। इस दौरान गाड़ी से 20.30 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया।

पकड़े गए आरोपी की पहचान सीता राम (निवासी गांव छपरोल, मंडी) के रूप में हुई है। पुलिस ने न केवल प्रतिबंधित मादक पदार्थ को जब्त किया, बल्कि आरोपी को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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पुलिस प्रशासन का सख्त रुख

इस कार्रवाई पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी मदन धीमान ने स्पष्ट किया कि जिले की सीमाओं पर सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा नशे के काले कारोबार को जड़ से उखाड़ना हमारी प्राथमिकता है। पकड़ा गया आरोपी इस नेटवर्क की एक कड़ी है, और हम इसके मुख्य स्रोत तक पहुँचने के लिए जांच तेज कर रहे हैं।"

जनता से पुलिस की अपील

पुलिस का मानना है कि सामुदायिक सहयोग के बिना इस सामाजिक बुराई को खत्म करना संभव नहीं है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने में देने की अपील की गई है ताकि युवा पीढ़ी को इस दलदल से बचाया जा सके।

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