Himachal: एसडीएम सदर मंडी पर हमले में बड़ा एक्शन, पुलिस ने बिंद्रावणी से पकड़े 6 आरोपी

Edited By Vijay, Updated: 12 Feb, 2025 11:09 AM

एसडीएम सदर मंडी ओमकांत ठाकुर पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने मंगलवार को 6 और आरोपियों को बिंद्रावणी से पकड़ा है।

मंडी (रजनीश): एसडीएम सदर मंडी ओमकांत ठाकुर पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने मंगलवार को 6 और आरोपियों को बिंद्रावणी से पकड़ा है। इसके अलावा पहले पकड़े गए आरोपी हीरा लाल निवासी बजैहल थुनाग को काेर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उधर, मंडी सदर के एसडीएम ओमकांत ठाकुर ने कहा कि छापेमारी करने से पहले पुलिस को सूचना दे दी गई थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमला कर दिया गया।

एएसपी मंडी सागर चंद ने बताया कि एसडीएम के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इसके साथ ही 6 और लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए 6 आरोपियों में एक ठेकेदार, 2 खनन में शामिल व्यक्ति और 3 मजदूर हैं। इसके अलावा पुलिस ने खनन में इस्तेमाल किए जाने वाले एक ट्रैक्टर को भी कब्जे में लिया है। आरोपियों में पूर्ण चंद निवासी मड़बाण निवासी सदर जिला मंडी, राजीव निवासी पंजैठी निवासी सदर जिला मंडी, जितेंद्र उर्फ ज्योति निवासी शिल्हा किप्पड़ सदर मंडी, तनबीर निवासी लोहागारा किशनगंज बिहार, सूरज ऋषिकेश निवासी लोहागारा किशनगंज बिहार और प्रकाश ऋषि निवासी लोहागारा किशनगंज बिहार शामिल हैं।

मारपीट के आरोपी की दुकान में छापेमारी

एसडीएम के साथ मारपीट करने वाला आरोपी हीरा लाल बिंद्रावणी में चिकन की दुकान करता है। इस दुकान में मंगलवार सुबह पुलिस ने दबिश दी लेकिन वहां कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। बता दें कि उक्त आरोपी नदी से रेत-बजरी को घोड़े की मदद से सड़क तक लाने का काम करता है।

अधिकारी बोले-पीएसओ दिए जाएं

मंडी के एसडीएम ओमकांत ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले का हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ (एचएएस) ने विरोध जताया है। संघ के प्रवक्ता ने यहां जारी बयान में कहा कि बार-बार विभिन्न सरकारों से फील्ड में काम कर रहे अधिकारियों को पीएसओ देने की मांग उठाई गई है, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ है। संघ ने सरकार से एसडीएम, एडीएम और एडीसी को पीएसओ दिए जाने की मांग की है, ताकि उनको उपद्रवी तत्वों से निपटने में मदद मिले।

