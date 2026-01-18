Solan: कुल्हाड़ीवाला में दुकान से 13 बोतलें शराब बरामद

पुलिस थाना बरोटीवाला के तहत गुप्त सूचना के आधार पर कुल्हाड़ीवाला में एक करियाने की दुकान से शराब बरामद की है।

बरोटीवाला (पुष्पिंदर): पुलिस थाना बरोटीवाला के तहत गुप्त सूचना के आधार पर कुल्हाड़ीवाला में एक करियाने की दुकान से शराब बरामद की है। जांच के दौरान दुकान मालिक प्रवीण निवासी गांव कुल्हाड़ीवाला डाकघर मंधाला के कब्जे से 6 बोतलें अंग्रेजी व 7 बोतलें देसी शराब बिना वैध परमिट के बरामद की गई। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना बरोटीवाला में अभियोग पंजीकृत किया गया है। एएसपी अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि की है।