Kangra: बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन को मिला नया रूप, 22 मई को PM Modi करेंगे वर्चुअल उद्घाटन

बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक रूप देकर अब यात्रियों को बड़े स्टेशनों जैसी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 मई को....

बैजनाथ (विकास): बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक रूप देकर अब यात्रियों को बड़े स्टेशनों जैसी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस नवनिर्मित स्टेशन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे।

इस अवसर पर कांगड़ा-चंबा से सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उत्तर रेलवे जम्मू डिवीजन के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने बताया कि स्टेशन को हाई-स्पीड वाई-फाई, स्वच्छ टॉयलेट, वाटर एटीएम, फूड कोर्ट, शॉपिंग एरिया जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है।

करीब 7 करोड़ रुपये की लागत से बने इस स्टेशन के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है। निर्माण कार्य में कंपनी हरीश गुप्ता और रेलवे इंजीनियरों ने दिन-रात मेहनत कर इसे समय पर पूरा किया। स्टेशन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रंग-बिरंगी लाइट्स भी लगाई गई हैं।

यह स्टेशन पठानकोट-जोगिंदरनगर रेललाइन का एक अहम जंक्शन है। स्थानीय लोग चक्की पुल के शीघ्र निर्माण और इस मार्ग पर नियमित रेल सेवा बहाल करने की मांग भी कर रहे हैं। सांसद इंदु गोस्वामी ने बताया कि स्टेशन अब हर वर्ग के यात्रियों को सुविधा देने में सक्षम है और 22 मई को इसे जनता को समर्पित किया जाएगा।

