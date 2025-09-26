Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Una: सेना से मिले चाकू से की थी अंशिका की हत्या, बाइक से पैट्रोल निकाल कर जलाया था शव

Una: सेना से मिले चाकू से की थी अंशिका की हत्या, बाइक से पैट्रोल निकाल कर जलाया था शव

Edited By Kuldeep, Updated: 26 Sep, 2025 10:31 PM

baduhi anshika murder accused confessed

उपतहसील जोल की बैरियां पंचायत में 24 वर्षीय अंशिका की हत्या के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपित फौजी प्रवेश कुमार ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

बड़ूही (अनिल): उपतहसील जोल की बैरियां पंचायत में 24 वर्षीय अंशिका की हत्या के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपित फौजी प्रवेश कुमार ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने स्वीकार किया है कि उसने 23 सितम्बर की रात अंशिका को बुलाकर सेना से मिले चाकू से 2 बार गला रेतकर उसकी हत्या की। प्रवेश ने बताया कि अंशिका उससे लगातार पैसे की मांग करती थी।

एटीएम कार्ड तक उसी के पास था। करीब 8 लाख रुपए वह खर्च कर चुकी थी, फिर भी और पैसे मांग रही थी। इसी दबाव और झगड़ों से तंग आकर उसने युवती को रास्ते से हटाने की साजिश रची और प्लानिंग के तहत हत्या को अंजाम दिया। मामले की पृष्ठभूमि भी बेहद पेचीदा रही है। प्रवेश पहले से विवाहित था और तलाक के बाद अंशिका के प्रेम प्रसंग में आया।

दोनों के बीच संबंध गहराते गए और उन्होंने कोर्ट मैरिज भी कर ली, लेकिन दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। बाद में परिवारों के बीच गिले शिकवे मिटने के बाद तय हुआ कि 24 सितम्बर को दोनों की सामाजिक रीति से शादी होगी। परिजन डोली उठाने की तैयारियों में थे, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 23 सितम्बर की रात प्रवेश ने अंशिका की बेरहमी से हत्या कर दी।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने हत्या करने के लिए इस्तेमाल चाकू सेना से मिला था क्योंकि ट्रेनिंग में चाकू से दुश्मन को मारने का तरीका बताया जाता है। प्रवेश ने शव को जलाने के लिए अपनी बाइक का पैट्रोल निकाला ताकि चेहरा बिगड़ जाए और उसकी पहचान न हो पुलिस ने इस मामले में प्रवेश के साथ उसके चाचा संजीव कुमार को भी आरोपित बनाया है, जोकि सेवानिवृत्त फौजी हैं।

और ये भी पढ़े

जांच में पता चला है कि संजीव प्रवेश को जम्मू तक छोड़ने भी गया था। हालांकि जांच में सामने आया है कि हत्याकांड में चाचा शामिल नहीं था, लेकिन हत्या के बाद आरोपित ने अपने चाचा को सारी बात बताई और उसे जम्मू तक भेजने की व्यवस्था की। पूरे गांव में इस हत्याकांड को लेकर गुस्सा और सदमे का माहौल है। लोग अब मांग कर रहे हैं कि आरोपितों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 30 सितम्बर तक पुलिस रिमांड पर दिया है। उन्होंने कहा फिलहाल सभी साक्ष्यों को जोड़ा रहा है और गहनता से जांच की जा रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!