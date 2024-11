Bilaspur: पट्टा में शराब ठेके के सेल्जमैन से मारपीट, द्रोबड़ में 2 भाइयों ने पीटा व्यक्ति

बिलासपुर जिले में दो अलग-अलग मारपीट के मामले सामने आए हैं। इन दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर जिले में दो अलग-अलग मारपीट के मामले सामने आए हैं। इन दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले मामले में कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर स्थित पट्टा के शराब ठेके में काम करने वाले सेल्जमैन रमेश कुमार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। जानकारी के अनुसार ठेके पर तैनात सेल्जमैन रमेश कुमार जोकि बागी-बिनौला तहसील सदर का निवासी है, खाना लाने के लिए सड़क के दूसरी ओर रेहड़ी पर गया था। वहां कुछ लोग रेहड़ी वाले के साथ झगड़ा कर रहे थे।

आरोप है कि उन लोगों ने रमेश का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर पर चोटें आईं। उसने बड़ी मुश्किल से ठेके का शटर बंद कर खुद को बचाया। आरोपियों ने बंद शटर पर पत्थर भी बरसाए और इसके बाद दो कारों में सवार होकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने घटना की पुष्टि की है।

दूसरी घटना थाना बरमाणा क्षेत्र के द्रोबड़ में हुई, जहां दो लोगों ने एक स्थानीय व्यक्ति चमन लाल के साथ मारपीट की। चमन लाल ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वह रात के समय द्रोबड़घाट में एक दुकान से सामान लेने गया था। दुकान में किसी बात को लेकर उसकी एक व्यक्ति से बहस हो गई।

थोड़ी देर बाद उक्त व्यक्ति अपने भाई के साथ वापस आया और दोनों ने चमन लाल को दुकान के बाहर रोककर उसके साथ मारपीट की। इससे उसे चोटें आईं। इस घटना के संबंध में बरमाणा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here