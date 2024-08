कांग्रेस सरकार के कारण हिमाचल में रेलवे के विकास पर लगा ग्रहण : अनुराग

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2024 11:47 PM

हमीरपुर (राजीव): संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर हमीरपुर से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पुरजोर ढंग से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामी उजागर की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वीरभूमि हिमाचल के लिए रेलवे लाइफ लाइन है क्योंकि पहाड़ी राज्य में यातायात का सबसे सुरक्षित और सक्षम तरीका यही है। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की अक्षमता की वजह से देवभूमि हिमाचल के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लिए रेलवे की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यूपीए के समय हिमाचल को औसतन 108 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब एनडीए सरकार में ये 25 गुना ज्यादा बढ़ाकर इस बार रेलवे के क्षेत्र में 2700 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिए गए हैं। प्रदेश में 4 अमृत स्टेशन भी बनने जा रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस केंद्र में थी तब भी हिमाचल की अनदेखी करती थी और अब प्रदेश में इनकी सरकार है तो वहां पर भी जो अपने हिस्से का पैसा डालना है, वह नहीं देती। जिसके कारण हिमाचल में रेलवे के विकास पर ग्रहण लगा है।

अनुराग ठाकुर ने संसद में बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में रेलवे के विकास के लिए केंद्र ने 1,700 करोड़ रुपए भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के लिए दिए, 500 करोड़ रुपए नंगल-ऊना-तलवाड़ा रेलवे लाइन के लिए दिए व 300 करोड़ चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन के लिए दिए, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार पैट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने के बावजूद, जनता से पैसे लेने के बावजूद भी अपना हिस्सा नहीं दे रही है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।

