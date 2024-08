मंडी की अंशुल को इस वजह से मिला राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Aug, 2024 08:11 PM

हैंडलूम सैक्टर में हिमाचल की संस्कृति को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली मंडी की बेटी अंशुल मल्होत्रा को 15 अगस्त के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से निमंत्रण मिला है।

मंडी, (रजनीश): हैंडलूम सैक्टर में हिमाचल की संस्कृति को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली मंडी की बेटी अंशुल मल्होत्रा को 15 अगस्त के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से निमंत्रण मिला है। सोमवार को डाक विभाग के विशेष दल जिसमें पोस्टमैन कुसुम लता, आई.पी.ओ. मंडी रमेश चंद और अन्य स्टाफ की ओर से कृष्णा वूल सौली खड्ड में जाकर भारत की राष्ट्रपति की ओर से भेजा गया निमंत्रण पत्र सौंपा।

बता दें कि अंशुल मल्होत्रा मंडी के शिल्प गुरु ओ.पी. मल्होत्रा की बेटी हैं जिन्हें हैंडलूम के क्षेत्र में पुराने हिमाचली डिजाइन और हिमाचली संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए वर्ष 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा है।

