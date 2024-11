Inter College Cricket Competition: क्वार्टर फाइनल मैच 6 विकेट से हारा कुल्लू, मंडी ने सैमीफाइनल में किया प्रवेश

लड़कों की इंटर काॅलेज क्रिकेट प्रतियोगिता के पूल मैच सुंदरनगर के एमएलएसएम काॅलेज में जारी हैं। रविवार को इसका क्वार्टर फाइनल मैच कुल्लू व मंडी की टीमों के बीच खेला गया। इस मैच में मंडी काॅलेज की टीम ने कुल्लू को 6 विकेट से हराकर सैमीफाइनल में प्रवेश...

सुंदरनगर (सोनी): लड़कों की इंटर काॅलेज क्रिकेट प्रतियोगिता के पूल मैच सुंदरनगर के एमएलएसएम काॅलेज में जारी हैं। रविवार को इसका क्वार्टर फाइनल मैच कुल्लू व मंडी की टीमों के बीच खेला गया। इस मैच में मंडी काॅलेज की टीम ने कुल्लू को 6 विकेट से हराकर सैमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इस मैच के अंतिम ओवर की दूसरी गेंद में मंडी के जगदीश चंद ने विजयी रन लिया। जगदीश चंद ने 32 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से शानदार 59 रन की पारी खेली।

टाॅस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई कुल्लू की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 164 रन का बेहतरीन स्कोर बनाया। इसमें टीम के ओपनर बल्लेबाज आर्यन ने 19 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 35 रन बनाए। एक छक्के बाद फिर से बाऊंडरी लगाने के चक्कर में वह अपना कैच थमा बैठे। इसके अतिरिक्त वृंदेश ने 24, विक्रांत ठाकुर ने 14, रवि ठाकुर ने 17, दक्ष नारायण ने 38 और साहिल ठाकुर ने 15 रन बनाए। मंडी के अक्षय ने 4, पीयूष ने 2, सौरभ ठाकुर और जगदीश ने एक-एक विकेट लिया।

कुल्लू टीम के दिए लक्ष्य का पीछा करने उतरी मंडी की टीम ने मैच के शुरूआती क्षणों में ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए 19.2 ओवर में 165 रन बनाकर जीत हासिल की। टीम के सलामी बल्लेबाज आदित्य शर्मा ने 45 गेंदों में 7 चौके और एक छक्का लगाकर 57 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसके अतिरिक्त अर्जुन ने 17, सौरभ ने 11 और आदित्य ने 12 रनों का योगदान दिया। कुल्लू के राहुल ने 2 विकेट लिए जबकि 2 खिलाड़ी रन आऊट हुए।

अनिल गुलेरिया ने बताया कि प्रतियोगिता के सैमीफाइनल और फाइनल मैच विश्व विद्यालय प्रशासन द्वारा तय जगहों पर होंगे। इस मैच में एमएलएसएम काॅलेज के प्राचार्य डाॅ. कामेश्वर कुमार मुख्यातिथि थे। इस अवसर पर प्रतियोगिता के आयोजक सचिव लोकेश शर्मा, एचपीसीए कोच अनिल गुलेरिया, बीएसएनएल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच दिव्य प्रकाश, सुरजीत ठाकुर, मनीष कुमार व नीजू भी उपस्थित रहे।

