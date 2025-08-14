बारिश का कहर: ऊना में 14 अगस्त को बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान

जिला ऊना में लगातार हो रही भारी वर्षा के चलते 14 अगस्त को सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी जतिन लाल ने बताया कि पिछले 8 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण कुछ स्थानों पर जलभराव और सड़कों के अवरुद्ध होने की...

ऊना। जिला ऊना में लगातार हो रही भारी वर्षा के चलते 14 अगस्त को सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी जतिन लाल ने बताया कि पिछले 8 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण कुछ स्थानों पर जलभराव और सड़कों के अवरुद्ध होने की स्थिति बन गई है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

जारी आदेशों के अनुसार, जिले के सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज, आईटीआई, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और आंगनवाड़ी केंद्र 14 अगस्त को बंद रहेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने संबंधित संस्थानों के प्रमुखों को आदेशों की अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।