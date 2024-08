Shimla: समर वैकेशन समाप्त, कल से आईजीएमसी में सभी डाक्टर होंगे उपलब्ध

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Aug, 2024 07:03 PM

आई.जी.एम.सी. शिमला और सुपर स्पैशलिटी अस्पताल चमियाणा में अब उपचार के लिए आने वाले मरीजों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा, अपितु अब ओपीडी में सभी डाक्टर उपलब्ध होंगे।

शिमला (संतोष): आई.जी.एम.सी. शिमला और सुपर स्पैशलिटी अस्पताल चमियाणा में अब उपचार के लिए आने वाले मरीजों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा, अपितु अब ओपीडी में सभी डाक्टर उपलब्ध होंगे। समर वैकेशन पर गए डाक्टर अब मंगलवार को लौट आएंगे, जिसके चलते अब सभी डाक्टर मरीजों के लिए उपलब्ध रहेंगे। आईजीएमसी शिमला में 2 चरणों में समर वैकेशन पर डाक्टर छुट्टी पर गए थे, जिसके तहत 22 से 28 जुलाई को प्रथम चरण और 30 जुलाई से 5 अगस्त तक द्वितीय चरण में डाक्टर अवकाश पर चल रहे थे। हर वर्ष आईजीएमसी के डाक्टर विंटर व समर वैकेशन पर जाते हैं, जिसमें विंटर वैकेशन में करीब एक माह, जबकि समर वैकेशन में एक सप्ताह अवकाश पर जाते हैं।

ऐसे में अब आईजीएमसी शिमला और अटल सुपर स्पैशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा में उपचार करवाने आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और मंगलवार से ओपीडी में सभी डाक्टर उपस्थित मिलेंगे। ऐसे में ओपीडी के अलावा ऑप्रेशन करवाने के लिए मरीजों को जो परेशानी पेश आ रही थी, वह भी खत्म हो जाएगी। बता दें कि आईजीएमसी में प्रतिदिन 3200 से 3500 मरीजों की ओपीडी होती है और इनमें करीब 1,000 के करीब मैडीसिन, सर्जरी, आर्थो, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, सीटीवीएस, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, श्वास और चर्म रोग विभाग के रोगी 24 घंटे सातों दिन दाखिल रहते हैं। ऐसे में डाक्टरों के वापस काम पर लौटने के बाद मरीजों को काफी राहत मिलेगी।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here