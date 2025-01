Sirmaur: पांवटा साहिब की बेटी अक्षिमा ने विदेश में गाड़े सफलता के झंडे, रोशन किया हिमाचल का नाम

पांवटा साहिब की बेटी अक्षिमा क्लेयर गिल ने इंगलैंड की प्रतिष्ठित बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन बिजनैस एडमिनिस्ट्रेशन में मैरिट सूची में अपना नाम दर्ज कराया है।

पांवटा साहिब (संजय): हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब की बेटी अक्षिमा क्लेयर गिल ने अपनी मेहनत और काबलियत के दम पर इंगलैंड की प्रतिष्ठित बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन बिजनैस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) में मैरिट सूची में अपना नाम दर्ज कराया है।

एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाली अक्षिमा की शिक्षा यात्रा की शुरूआत पांवटा साहिब के गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल से हुई, उसके बाद शूलिनी यूनिवर्सिटी से फूड टैक्नोलॉजी में बीटैक की डिग्री पूरी की। पंजाब की प्रमुख कंपनियों में कार्य अनुभव प्राप्त करने के बाद अक्षिमा ने बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए आवेदन किया। उन्होंने कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद दाखिला हासिल किया और विदेशी छात्रों के बीच अपनी अकादमिक मेहनत से मैरिट में जगह बनाई।

अक्षिमा क्लेयर गिल की माता डोरिस गिल पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पांवटा साहिब के बहुत प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल में बतौर शिक्षिका अपनी सेवाएं दे रही हैं, जबकि इनके पिता अक्षय गिल पिछले तकरीबन 2 दशकों से राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत हैं व बॉलीवुड में भी अपनी दस्तक दे चुके हैं।

