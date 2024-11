Sirmaur: पांवटा साहिब के आदित्य राज ने नैशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए किया क्वालीफाई

सिरमौर जिला के अंतर्गत आते उपमंडल पांवटा साहिब के आदित्य राज सिंह ने शूटिंग में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है। दिल्ली के डाॅ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित...

पांवटा साहिब: सिरमौर जिला के अंतर्गत आते उपमंडल पांवटा साहिब के आदित्य राज सिंह ने शूटिंग में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है। दिल्ली के डाॅ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में आदित्य ने बेहतरीन प्रदर्शन किंया। यह प्री-नैशनल लेवल प्रतियोगिता 19 से 30 अक्तूबर तक आयोजित की गई थी। 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ पुरुष वर्ग में आदित्य ने भाग लिया और 361 का स्कोर कर नैशनल में अपनी जगह बनाई।

आदित्य के कोच अंकुश भारद्वाज जो खुद एक यूथ कॉमनवैल्थ गोल्ड मैडलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आदित्य की मेहनत, समर्पण और प्रतिभा वाकई प्रेरणादायक है। आदित्य की मां दीप्ति सिंह ने बताया कि आदित्य का यह सफर और उनके कोच का मार्गदर्शन युवा निशानेबाजों के लिए एक प्रेरणा है।

