अंशिका हत्याकांड: आरोपी का खुलासा, हत्या के लिए एक नहीं 2 चाकुओं का किया था इस्तेमाल

ऊना जिला के उपमंडल बंगाणा की पंचायत बैरियां में हुए अंशिका हत्याकांड की जांच लगातार नए-नए खुलासे कर रही है। पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी प्रवेश को शनिवार को घटनास्थल पर लेकर गई, जहां गहन छानबीन की गई।

बड़ूही (अनिल): ऊना जिला के उपमंडल बंगाणा की पंचायत बैरियां में हुए अंशिका हत्याकांड की जांच लगातार नए-नए खुलासे कर रही है। पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी प्रवेश को शनिवार को घटनास्थल पर लेकर गई, जहां गहन छानबीन की गई। हालांकि मौके से कोई नया सबूत नहीं मिला। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद उसने मोबाइल फोन और चाकू अपने गांव भिंडला के पास झाड़ियों में फैंक दिए थे।

उसके बाद पुलिस आरोपी को भिंडला लेकर गई और उसकी निशानदेही पर खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान अंशिका का मोबाइल फोन क्षतिग्रस्त हालत में बरामद हुआ, जिसे 4 टुकड़ों में तोड़कर फैंका गया था। पुलिस द्वारा मोबाइल को कब्जे में लेकर फोरैंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, ताकि इससे जुड़ीं अहम जानकारियां प्राप्त की जा सकें।

पुलिस पूछताछ में आरोपी प्रवेश ने खुलासा किया कि अंशिका की हत्या के लिए उसने एक नहीं बल्कि 2 चाकुओं का इस्तेमाल किया था। ये चाकू रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले साधारण चाकू थे। हालांकि अब तक चाकू बरामद नहीं हो पाए हैं। पुलिस की टीम तलाशी अभियान में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपी को एक बार फिर घटनास्थल ले जाया जा सकता है, ताकि हत्या में प्रयुक्त हथियारों को ढूंढा जा सके।

जांच के दौरान आरोपी प्रवेश के चाचा संजीव कुमार को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन अब तक की जांच में उनकी कोई संलिप्तता सामने नहीं आई है। पुलिस ने साफ किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर बिंदु की पड़ताल की जा रही है। पुलिस अब क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की तैयारी कर रही है, ताकि घटना से जुड़े हर पहलू को जोड़ा जा सके। जांच एजैंसी का कहना है कि उपलब्ध हर तकनीकी और भौतिक सबूतों को एकत्रित करके केस को मजबूत बनाया जाएगा।

एएसपी सुरिंदर शर्मा ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर भिंडला के नजदीक झाड़ियों से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अभी और भी सबूत जुटाए जा रहे हैं और पुलिस की प्राथमिकता है कि आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया जाए, ताकि उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।