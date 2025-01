Kullu: मनाली में युवक की हत्या मामले का आरोपी गिरफ्तार, शीशे की बाेतल से गले पर किया था हमला

पर्यटन नगरी मनाली में वीरवार को युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की पहचान दक्ष (19) पुत्र पन्ना लाल निवासी वशिष्ठ के रूप में हुई है।

मनाली (सोनू): पर्यटन नगरी मनाली में वीरवार को युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की पहचान दक्ष (19) पुत्र पन्ना लाल निवासी वशिष्ठ के रूप में हुई है। एसपी कुल्लू डाॅ. गोकुल चंद्रन कार्तिकेयन ने कहा कि बीती रात मनु रंगशाला में 2 युवकों में पहले बहस हुई और उसके बाद एक युवक ने शीशे की बोतल से दक्ष नामक युवक के गले पर हमला कर दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक घंटे में आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 103 एक और 35 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है कि आखिर किन कारणों के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में किसी और की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विंटर कार्निवाल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है।

विधायक ने दी परिवार को सांत्वना

मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। वीरवार को विधायक ने मृतक के परिजनों के साथ दुख सांझा किया और उन्हें सांत्वना दी। गौड़ ने कहा कि पुलिस पारदर्शिता से कार्य करेगी और उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। विधायक ने युवक के दाह संस्कार में भी भाग लिया।

शोक के चलते महानाटी और सांस्कृतिक संध्या रद्द

युवक की मौत के चलते वीरवार को माल रोड में होने वाली महिलाओं की महानाटी और सांस्कृतिक संध्या रद्द कर दिया गया, ऐसे में अब शुक्रवार को सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं युवक की मौत से अनजान अधिकतर महिलाएं मनाली पहुंच गई थीं, लेकिन हालात को देखते हुए नाटी को रद्द करना पड़ा। एसडीएम मनाली रमन कुमार ने बताया कि वीरवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। शुक्रवार को प्रशासन द्वारा बैठक की जाएगी, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने बारे निर्णय लिया जाएगा।

