हिमाचल में हादसा: जेसीबी पलटने से ड्राइवर की मौत

Edited By Jyoti M, Updated: 24 Sep, 2025 10:51 AM

मंडी (रजनीश): मंगलवार की बीती रात मंडी जिले के पंडोह के पास तंदी सरोआ में काम करते समय एक जेसीबी पलट गई, जिससे उसके ड्राइवर की मौत हो गई। जेसीबी आपरेटर की पहचान कुलदीप गांव बाखली-लाछ ग्राम पंचायत तांदी के रूप में हुई है। 

घटना रात के समय हुई जब जेसीबी ऑपरेटर मशीन से काम कर रहा था। अचानक मशीन का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही 108 पंडोह एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल ड्राइवर को तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल मंडी ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है।

