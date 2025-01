Sirmaur: पांवटा साहिब की आस्था एसडीएम, शमयाला के संजय बने जिला पंचायत अधिकारी

सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब की आस्था व शमयाला के संजय तोमर के एचएएस अधिकारी बनने से क्षेत्र में खुशी की लहर है। अस्था ने एचएएस परीक्षा पास कर एसडीएम का पद हासिल किया है।

पांवटा साहिब (संजय): सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब की आस्था व शमयाला के संजय तोमर के एचएएस अधिकारी बनने से क्षेत्र में खुशी की लहर है। अस्था ने एचएएस परीक्षा पास कर एसडीएम का पद हासिल किया है। आस्था को यह पद हासिल करने के लिए काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल कर लिया।

आस्था ने दून वैली स्कूल पांवटा साहिब से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएशन की। इसके बाद श्रीराम कालेज ऑफ कॉमर्स से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी शुरू की। क्लीन पांवटा ग्रीन पांवटा के संयोजक राजेंद्र तिवारी ने बताया कि आस्था अभियान की सक्रिय सदस्य रही हैं। उन्होंने सामाजिक कार्यों में भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाई।

उधर, एचएएस परीक्षा पास कर जिला पंचायत अधिकारी बने संजय तोमर आंजभोज क्षेत्र के शमयाला गांव से संबंध रखते हैं। संजय तोमर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अंबोया से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। संजय तोमर ने 5 वर्ष नगर परिषद नाहन में कार्यकारी अधिकारी के पद पर नौकरी की। उन्होंने चौथे प्रयास में यह सफलता हासिल की है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here