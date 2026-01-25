Chamba: निजी होटल के बाहर मृत मिला ठेकेदार...मचा हड़कंप; शिमला का रहने वाला था अमित

Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक निजी होटल के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के बनीखेत के समीप...

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के बनीखेत के समीप गांव उगराल में स्थित एक निजी होटल के परिसर का है। मृतक की पहचान 32 वर्षीय अमित वैसली पुत्र जान वैसली, निवासी गांव व डाकघर जतोग कैंट, जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस ने नूरपुर से फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कराए। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर डलहौजी अस्पताल भेजा गया, जहां परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कर शव उन्हें सौंप दिया गया।

ठेकेदार के रूप में कार्यरत था अमित

पुलिस के अनुसार, अमित वैसली पिछले करीब डेढ़ महीने से उगराल स्थित निजी होटल में रह रहा था। वह एमईएस डलहौजी में ठेकेदार के रूप में कार्यरत था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बीते शुक्रवार को वह मोबाइल फोन पर बातचीत करते हुए होटल से बाहर निकला, इसी दौरान वह अचानक गिर पड़ा। पुलिस का अनुमान है कि युवक की मौत अत्यधिक ठंड के कारण हुई है। रातभर बाहर पड़े रहने के कारण उसका शरीर अकड़ गया था। शनिवार सुबह जब होटल कर्मियों ने युवक को बेसुध अवस्था में देखा तो अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल, पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।