Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सोलन में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग विषय पर कार्यशाला आयोजित

सोलन में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग विषय पर कार्यशाला आयोजित

Edited By Jyoti M, Updated: 21 Jan, 2026 06:03 PM

a workshop on the topic of smart manufacturing was organized in solan

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय एवं उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आज सोलन ज़िला के कण्डाघाट में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता उद्योग विभाग कण्डाघाट के...

सोलन। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय एवं उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में सोलन ज़िला के कण्डाघाट में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता उद्योग विभाग कण्डाघाट के विस्तार अधिकारी सुनील कौशल ने की।

सुनील कौशल ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जिला सोलन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के तहत उपलब्ध सुविधाओं जैसे डिजिटल परिवर्तन, क्षमता निर्माण, क्लस्टर विकास, हरित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पहल और सरकारी सहायता योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना है।

कार्यशाला में प्रतिभागियों को अवगत करवाया गया कि इनके माध्यम से उद्योगों की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता, और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रतिनिधियों को उद्योग 4.0 समाधानों, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, और सरल एवं सुलभ डिजिटल अपनाने की रणनीतियों के बारे में सारगर्भित जानकारी प्रदान की।

सेन्ट्रल इलेक्ट्रिॉनिक्स लिमिटिड के विषय विशेषज्ञ इलैयाराजा सावरी मारियादास ने कृत्रिम मेधा (ए.आई.), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.), मशीन लर्निंग (एम.एल.), स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड कम्प्यूटिंग सहित अन्य विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में अवगत करवाया गया कि ओपन मार्केट एक्सेस पाने के लिए एम.एस.एम.ई. टीम इनिशीटिव के पोर्टल ी https://team.msmemart.com/msme-registration-eligibility  पर पंजीकरण कर सकते है। इस अवसर पर प्रदेश व सोलन ज़िला के उद्यमियों एवं उद्योग प्रतिनिधि, उद्योग विभाग के अधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!