हिमाचल में बर्फ देखने आए पर्यटकों के साथ भयानक हादसा, एक की दर्दनाक मौत...2 घायल

Sirmaur Road Accident: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के हरिपुराधार में बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे पर्यटकों के साथ बड़ा हादसा हो गया। दरअसल, नाहन की ओर लौटते समय उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 100 फीट नीचे खेतों में जा गिरी, जिससे एक पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

हरियाणा और पंजाब से आए थे पर्यटक

जानकारी के मुताबिक, हादसा संगड़ाह थाना क्षेत्र में हुआ। मृतक की पहचान जगपाल सिंह, पुत्र राम सिंह, निवासी गांव बृगरा हकीमपुर, तहसील कालका, जिला पंचकूला (हरियाणा) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, हरियाणा और पंजाब के कुछ दोस्त बर्फ देखने के लिए हरिपुराधार आए हुए थे। हरिपुरधार से वापस नाहन की ओर लौटते समय उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेतों में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार हरियाणा के कालका निवासी जगपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, यहां उनका इलाज चल रहा है।

इधर, घटना की सूचना मिलते ही संगड़ाह थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। घायल जगपाल सिह पुत्र संतराम, निवासी गांव नड्डा, डाकघर नयागांव, तहसील खरड़, जिला मोहाली पंजाब ने आरोप लगाया कि यह हादसा कार चालक कृष्ण, पुत्र प्रेमचंद, निवासी गांव मनीमाजरा, चंडीगढ़ द्वारा वाहन को लापरवाही से चलाने के कारण हुआ है। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है।

