सोलन में भीषण हादसा, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार...उड़े परखच्चे; युवती की दर्दनाक मौत

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Jan, 2026 02:30 PM
Solan Road Accident: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के कुनिहार थाना क्षेत्र की है। मृतका की पहचान शिमला जिले के बनूटी गांव निवासी आहना चैटर्जी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार देर शाम को चालक आकाश ठाकुर युवती आहना चैटर्जी के साथ कोठी चौक से पुराने बस अड्डा कुनिहार की ओर जा रहा था। इस दौरान वाहन की गति अत्यधिक तेज थी। इसी बीच कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में घायल लोगों को तुरंत सिविल अस्पताल कुनिहार पहुंचाया गया, लेकिन यहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया।
जांच में जुटी पुलिस
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, कार चालक आकाश ठाकुर निवासी गांव हाटकोट, डाकघर कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन का इलाज जारी है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281, 125(ए) और 106(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के कारणों की गहन जांच जारी है।