Kullu: कटराईं में राहगीर को वाहन ने कुचला, मौके पर दम तोड़ा

नग्गर (आचार्य) : कटराईं में नैशनल हाईवे पर पैदल जा रहे एक स्थानीय व्यक्ति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान आशीष ठाकुर (37) पुत्र रोशन लाल ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस थाना प्रभारी पतलीकूहल इंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार देर शाम एक अज्ञात वाहन चालक ने राह चलते व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल कुल्लू भेजा तथा अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

उन्होंने बताया कि घटनास्थल के समीप लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाले जाने पर एक पिकअप गाड़ी दिख रही है, परन्तु उसका नंबर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। क्षेत्र के अन्य सीसीटीवी की फुटेज खंगाल कर हादसे में संलिप्त गाड़ी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही वाहन को ट्रेस कर आरोपी को सलाखों के पीछे धकेला जाएगा।