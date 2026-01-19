Hamirpur: पैट्रोल पंप पर कार्यरत व्यक्ति ने निगला जहरीला पदार्थ, मौत

सदर थाना के अंतर्गत आने वाले घराण गांव में एक व्यक्ति द्वारा जहरीली वस्तु का सेवन करने से मौत होने का मामला सामने आया है।

हमीरपुर (अजय) : सदर थाना के अंतर्गत आने वाले घराण गांव में एक व्यक्ति द्वारा जहरीली वस्तु का सेवन करने से मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सुरेश कुमार (46) पुत्र प्रीतम चंद गांव घराण डाकघर बाड़ी तहसील व जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव काे पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार शाम को उक्त व्यक्ति ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जब परिजनों को इस घटना बारे जानकारी मिली तो उन्होंने उसे उपचार के लिए मैडीकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सुरेश किसी पैट्रोल पंप में कार्यरत था। व्यक्ति ने ऐसा कदम क्यों उठाया इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मामले की पुष्टि एएसपी राजेश उपाध्याय ने की है।