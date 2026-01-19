Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hamirpur: पैट्रोल पंप पर कार्यरत व्यक्ति ने निगला जहरीला पदार्थ, मौत

Hamirpur: पैट्रोल पंप पर कार्यरत व्यक्ति ने निगला जहरीला पदार्थ, मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Jan, 2026 04:58 PM

a man working at a petrol pump ingested a poisonous substance and died

सदर थाना के अंतर्गत आने वाले घराण गांव में एक व्यक्ति द्वारा जहरीली वस्तु का सेवन करने से मौत होने का मामला सामने आया है।

हमीरपुर (अजय) : सदर थाना के अंतर्गत आने वाले घराण गांव में एक व्यक्ति द्वारा जहरीली वस्तु का सेवन करने से मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सुरेश कुमार (46) पुत्र प्रीतम चंद गांव घराण डाकघर बाड़ी तहसील व जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव काे पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार शाम को उक्त व्यक्ति ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जब परिजनों को इस घटना बारे जानकारी मिली तो उन्होंने उसे उपचार के लिए मैडीकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सुरेश किसी पैट्रोल पंप में कार्यरत था। व्यक्ति ने ऐसा कदम क्यों उठाया इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मामले की पुष्टि एएसपी राजेश उपाध्याय ने की है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!