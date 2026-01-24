मंडी में टला बड़ा हादसा, चलती बस के आगे पहाड़ी से गिरा मलबा...15 यात्री थे सवार; मची अफरा-तफरी

Mandi Accident: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शुक्रवार सुबह पंडोह-गोहर रोड पर थमलाह के पास अचानक पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गिरा, लेकिन बस ड्राइवर की तत्परता के कारण बड़ा हादसा टल गया। घटना सुबह लगभग 9 बजे हुई।

जानकारी के अनुसार, पंडोह से चैल चौक की ओर जा रही ठाकुर बस मलबे के ठीक आगे पहुंच गई थी। बस में लगभग 15 यात्री सवार थे। जैसे ही मलबा सड़क पर गिरा, बस ड्राइवर सुरेंद्र कुमार ने समय रहते अपनी सूझबूझ दिखाई और तुरंत बस रोक दी। इसके बाद उन्होंने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर बस को पीछे हटाया। ड्राइवर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जैसे ही मलबा गिरा, उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बस रोकी। उन्होंने कहा कि वह संतुष्ट हैं कि किसी भी यात्री या बस को कोई नुकसान नहीं हुआ।

घटना का वीडियो भी आया सामने

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे भारी मलबा सड़क पर गिरा और यात्री तेजी से बस से उतर रहे हैं। घटना के दौरान किसी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई।