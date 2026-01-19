Main Menu

  • Chamba: बिना अनुमति फायर करने पर प्रथम वाहिनी बटालियन-1 का मुख्य आरक्षी निलंबित

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Jan, 2026 09:56 PM

a head constable of the first battalion battalion 1 has been suspended for fir

जिला चम्बा की अति संवेदनशील सुरक्षा चौकी लंगेरा में तैनात प्रथम वाहिनी बटालियन-1 के मुख्य आरक्षी को बिना अनुमित फायर करने पर निलंबित कर दिया गया है।

सलूणी (शक्ति) : जिला चम्बा की अति संवेदनशील सुरक्षा चौकी लंगेरा में तैनात प्रथम वाहिनी बटालियन-1 के मुख्य आरक्षी को बिना अनुमित फायर करने पर निलंबित कर दिया गया है। उसका हैडक्वार्टर बनगढ़ जिला ऊना तय किया है। साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। सुरक्षा चौकी लंगेरा से दो किलोमीटर दूर जंगल में रात को अचानक आग लग गई। इसकी लपटें सुरक्षा चौकी तक पहुंच गईं।

सुरक्षा चौकी को आग से घिरता देख चौकी इंचार्ज ने पुलिस थाना किहार को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस थाना किहार के प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की चैक पोस्ट सलूणी को सूचित कर आग पर काबू पाने को निर्देशित किया। दमकल विभाग की गाड़ी कर्मियों को लेकर मौके पर रवाना हुई जबकि दूसरी ओर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए जुट गई और एक तरफ से आग पर काबू पाया। इतने में सुरक्षा चौकी लंगेरा के तीन पुलिस जवान अपनी निजी गाड़ी में सवार होकर अग्निकांड स्थल पर पहुंचे। जैसे ही आगे से दमकल विभाग की गाड़ी आती देखी तो मुख्य आरक्षी बबली ने बंदूक निकाली और फायर कर दिया। बंदूक से निकली गोली ने दमकल की गाड़ी को भेद दिया। राहत की बात है यह रही कि गोली किसी कर्मचारी को नहीं लगी।

 गोली चलने की आवाज सुनकर अफरा-तफरी मच गई और एकएक सभी कर्मचारी और ग्रामीण इकट्ठे हो गए। जंगल की आग बुझाने के बाद दमकल विभाग की टीम अपनी फायर चौकी सलूणी पहुंची और घटनाक्रम की सूचना अपने इंचार्ज पवन राणा को दी। सूचना मिलते ही पवन राणा न प्रभावी कार्रवाई करते हुए लिखित शिकायत पुलिस थाना किहार को दी। इसके बाद थाना प्रभारी ने एसपी चम्बा को रिपोर्ट सौंपी। एसपी चम्बा विजय कुमार सकलानी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा चौकी लंगेरा में तैनात मुख्य आरक्षी बबली को निलंबित कर दिया है।

फायर चौकी सलूणी के इंचार्ज पवन राणा ने कहा जंगल में आग लगने की सूचना के बाद कर्मचारियों को गाड़ी के साथ घटनास्थल को भेजा था। इस दौरान मुख्य आरक्षी की ओर से फायर किया था। इसकी शिकायत पुलिस थाना किहार को दी है। वहीं एसडीएम सलूणी के साथ अपने उच्चाधिकारी को सूचित कर दिया है।

