Himachal: राज्य में नए खुलने वाले 3 नर्सिंग संस्थानों के लिए 9 करोड़ स्वीकृत

राज्य की छात्राएं अब सरकारी संस्थानों में सुगमता से प्रशिक्षण हासिल कर सकेंगी।

शिमला (संतोष): राज्य की छात्राएं अब सरकारी संस्थानों में सुगमता से प्रशिक्षण हासिल कर सकेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा अपने बजट भाषण के दौरान चम्बा, हमीरपुर व नाहन में 3 नए नर्सिंग संस्थानों को खोलने की घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए इसके लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं। प्रत्येक संस्थान को 3 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करवाई गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया था।

इस पर केंद्र सरकार ने हिमाचल में खुलने वाले इन 3 नर्सिंग संस्थानों के आधारभूत ढांचे के लिए 9 करोड़ रुपए स्वीकृत कर लिए हैं। मौजूदा समय में राज्य में आईजीएमसी और मंडी में 2 ही सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं, जबकि 15 नर्सिंग स्कूल हैं। अब नर्सिंग काॅलेजों की संख्या 5 हो जाएगी, जिससे प्रदेश की छात्राएं नर्सिंग व्यवसाय में जाने के संजोए गए अपने सपनों को साकार कर सकेगी। अब नर्सिंग काॅलेजों की संख्या 5 हो जाएगी, जिससे प्रदेश की छात्राएं नर्सिंग व्यवसाय में जाने के संजोए गए अपने सपनों को साकार कर सकेंगी।

