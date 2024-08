Solan: मारपीट व हत्या के प्रयास के मामले में 8 गिरफ्तार, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2024 06:16 PM

सोलन (अमित): पुलिस ने सपरून क्षेत्र में हुई मारपीट के मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि राजीव कौशल निवासी सन्नी साईड ने पुलिस थाना सदर सोलन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि शाम के समय वह अपने दोस्तों नीरज वर्मा व करण शर्मा के साथ अश्वनी खड्ड घूमने गया था। वहा पर उसे सुदर्शन थापा व भूपिंदर जग्गी भी मिले। अश्वनी खड्ड में खाना खाने के बाद वह अपने दोस्तों नीरज वर्मा, सुदर्शन थापा व करण शर्मा वहां से कणर् शर्मा की गाड़ी में बैठकर बडोग होते हुए वापस सोलन के लिए निकले। नगाली पहुंचने पर वे सभी पार्क में खाने-पीने बैठ गए। इसी दौरान उसकी सुदर्शन थापा के साथ बहसबाजी व हाथापाई हो गई। इस पर कर्ण शर्मा, सुदर्शन थापा को कार में बैठाकर उसके घर छोड़ने के लिए सोलन की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वह व नीरज वर्मा पैदल सोलन की तरफ चल पड़े।

इस दौरान सोलन की तरफ से एक कार व दोपहिया वाहन में करीब 5-6 लड़के आए व उनसे पूछने लगे कि सुदर्शन थापा के साथ किसने हाथापाई की है। इसी दौरान इन सभी लड़कों ने उन दोनों पर जानलेवा हमला कर मारपीट की तथा मौके से फरार हो गए। इस पर पुलिस ने थाना सदर में मारपीट तथा हत्या का प्रयास करने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया। इसके बाद वारदात में संलिप्त 8 आरोपियों प्रदीप शर्मा उर्फ सोनू निवासी ओच्छघाट, कर्ण निवासी बद्दी, कैलाश निवासी शामति, कमल निवासी सपरून, अश कुमार निवासी कलीन, तनुज ठाकुर निवासी समीप ठोडो ग्राऊंड, धर्मेन्द्र निवासी कण्डाघाट व अरुण निवासी चंबाघाट को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों द्वारा वारदात में प्रयोग की गई कार व स्कूटी को भी जब्त किया गया है। कोर्ट में पेश करने पर सभी आरोपियों को 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है।

