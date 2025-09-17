हिमाचल में शांति और रोमांच से भरी 6 खूबसूरत घाटियां, यहां जाना कभी न भूलें...

Main Menu

6 beautiful valleys in himachal pradesh filled with peace and adventure

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश, जिसे अक्सर भारत का "देवभूमि" कहा जाता है, अपनी हरी-भरी घाटियों, बर्फ से ढकी चोटियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। आइए, हिमाचल की कुछ ऐसी ही खूबसूरत घाटियों के बारे में जानें जो शांति और रोमांच का अनूठा संगम हैं।

1. लाहौल-स्पीति घाटी

हिमाचल का ठंडा रेगिस्तान लाहौल-स्पीति, बर्फ से ढके पहाड़ों और रंग-बिरंगे बौद्ध मठों से घिरा है। यहां का प्रदूषण-मुक्त नीला आसमान ऐसा लगता है मानो आप उसे छू सकते हैं। तिब्बती संस्कृति की झलक यहां के छोटे-छोटे गांवों में साफ दिखती है, जो इस जगह को एक अनोखा एहसास देती है। यह घाटी बाइकर और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए स्वर्ग है, जहां हर कदम पर एक नया और खूबसूरत नज़ारा मिलता है।

2. राजगढ़ घाटी: पहाड़ों का आड़ू उद्यान

सिरमौर जिले में स्थित राजगढ़ घाटी को "पहाड़ों का आड़ू उद्यान" कहते हैं। यहां के आड़ू के बागान, बहती साफ नदियां और हरे-भरे नज़ारे मन मोह लेते हैं। यह घाटी कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए एक शानदार जगह है। इसी घाटी में प्रसिद्ध बारू साहिब गुरुद्वारा भी है, जो यहां की यात्रा को और भी खास बनाता है।

3. बरोट घाटी: रोमांच का घर

यह घाटी ऊहल नदी के किनारे बसी है और प्राकृतिक खूबसूरती से भरी हुई है। बरोट घाटी ब्रिटिश काल के दौरान अस्तित्व में आई, जब जोगिंद्रनगर में शानन पावर हाउस बनाया जा रहा था। इस पावर हाउस के लिए पानी बरोट से ही लाया गया था। यह घाटी रोमांच पसंद करने वालों के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे "रोमांच का पहाड़" भी कहते हैं। बरोट अपने ट्राउट मछली फार्मों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है।

4. सैंज घाटी: प्रकृति की गोद में शांति

सैंज घाटी अपनी शांति और पक्षियों की मधुर चहचहाहट के लिए जानी जाती है। यह आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून के कुछ पल बिताने की सबसे अच्छी जगह है। इस घाटी में भारत का प्रसिद्ध ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जिसे 2014 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला था। यहां का शांगढ़ गांव ट्रैकिंग के लिए बहुत मशहूर है। इसके अलावा, यहां की धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण दलोगी झील पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है।

5. थाची घाटी: एक छिपा हुआ रत्न

मंडी जिले में स्थित थाची घाटी अभी भी पर्यटकों की भीड़ से अछूती है। यह जगह ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए जन्नत है, जहां आप थाची-सपोनी और थाची गांव-बीड पठार पीक ट्रैक का आनंद ले सकते हैं। अगर आप हिमाचल के ग्रामीण जीवन को करीब से देखना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता बेजोड़ है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, जो इसे और भी खास बनाता है।

6. तीर्थन घाटी: साहसिक गतिविधियों का केंद्र

कुल्लू जिले के पास स्थित तीर्थन घाटी अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। समुद्र तल से करीब 1600 मीटर की ऊंचाई पर बसी यह घाटी शांति और रोमांच का मिला-जुला अनुभव देती है। यहां की तीर्थन नदी की अपनी एक अलग ही सुंदरता है। सर्दियों में नदी के ऊपर जमी बर्फ की चोटियाँ इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। यहां के पर्यटक अक्सर शांतिपूर्ण समय बिताने या साहसिक गतिविधियों में शामिल होने आते हैं।

