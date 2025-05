Mandi: फगवाड़ा में सूडानी छात्र की हत्या मामले में फरार 6 आरोपी मंडी बस स्टैंड से गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 16 May, 2025 11:55 AM

फगवाड़ा के गांव महेडू में लड़की से कथित छेड़छाड़ को लेकर हुए झगड़े में सूडानी छात्र की हत्या मामले में फरार चल रहे 6 आरोपियों को मंडी पुलिस ने बीते दिन स्थानीय बस अड्डा से गिरफ्तार कर लिया।

मंडी (रजनीश): फगवाड़ा के गांव महेडू में लड़की से कथित छेड़छाड़ को लेकर हुए झगड़े में सूडानी छात्र की हत्या मामले में फरार चल रहे 6 आरोपियों को मंडी पुलिस ने बीते दिन स्थानीय बस अड्डा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान अजीत राजपूत निवासी यूपी, मोहम्मद सोयब निवासी जम्मू-कश्मीर, कुंवर अमर प्रताप निवासी यूपी, अभय पाल निवासी चंपारण बिहार, आदित्य गर्ग निवासी उनाव यूपी और विकास कुमार निवासी भोजपूर बिहार के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार फगवाड़ा के गांव महेडू में उक्त आरोपी जब लड़कियों से कथित तौर पर छेड़छाड़ का प्रयास करते हुए मोबाइल नंबर मांग रहे थे तो मेहडू निवासी व सूडान निवासी 2 युवकों ने उनका विरोध किया। इस पर आरापियों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के दौरान दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया, जहां उपचार के दौरान सूडान निवासी युवक की मौत गई।

आरोपी फगवाड़ा में छात्र की हत्या करने के बाद हिमाचल की तरफ भागे थे। पंजाब पुलिस के अलर्ट के बाद मंडी जिला पुलिस ने सभी बस अड्डा पर अलर्ट जारी किया था। आरोपी मंडी बस अड्डे पर पहुंचे तो मंडी पुलिस ने फोटो की मदद से पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने आरोपियों को पंजाब पुलिस के हवाले किए जाने की पुष्टि की है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here