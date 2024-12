Kullu: प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी, भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर हटाए 50 अवैध कब्जे

भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ छेड़े अभियान के तहत शनिवार को प्रशासन की टीम ने 50 अवैध कब्जे हटाए हैं। प्रशासन की कार्रवाई के चलते कई लोगों ने स्वयं ही सड़क किनारे बनाए अवैध कब्जे हटाने शुरू कर दिए हैं।

कुल्लू (गौरीशंकर): भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ छेड़े अभियान के तहत शनिवार को प्रशासन की टीम ने 50 अवैध कब्जे हटाए हैं। प्रशासन की कार्रवाई के चलते कई लोगों ने स्वयं ही सड़क किनारे बनाए अवैध कब्जे हटाने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन की टीम ने राजस्व विभाग और पुलिस जवानों के साथ कार्रवाई को अमल में लाया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें मणिकर्ण मार्ग में कई जगह अवैध कब्जों के कारण सड़क संकरी हो चुकी है, जिससे जाम की स्थिति बन रही है। आने वाले समय में सड़क को चौड़ा करने की योजना है लेकिन अवैध कब्जे होने के कारण मार्ग को चौड़ा करने में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसे लेकर प्रशासन ने पहले ही अवैध कब्जों को हटाना शुरू कर दिया है। जानकारी है कि घाटी में कई होटलों के निर्माण में भी नियमों को ताक पर रखा गया है। हालांकि कुछ वर्ष पूर्व भी मणिकर्ण घाटी में अवैध होटलों की सूची तैयार कर कोर्ट को सौंपी थी जिसमें बडे़ स्तर पर घाटी में अवैध निर्माण का खुलासा हुआ था।

अब तक 150 से अधिक अवैध कब्जे हटाए

भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर पिछले कुछ दिनों से अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई में अब तक 150 से अधिक अवैध कब्जों को हटा दिया गया है। इसके अलावा कुछ पक्के कब्जे भी पाए गए हैं जिन्हें हटाने करने के लिए समय दिया गया है। उन पर लोक निर्माण विभाग की जेसीबी चलेगी और कब्जे को हटाया जाएगा।

कुल्लू में हो चुकी है कार्रवाई

जिला मुख्यालय नगर परिषद क्षेत्र के अखाड़ा बाजार में भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। यहां ब्यासा माेड़ से लेकर अखाड़ा-रामशिला तक करीब 200 अवैध कब्जे पाए गए हैं जिनमें हालांकि 50-60 ने स्वयं ही अवैध कब्जों को हटाया है लेकिन अन्य अवैध कब्जाधारियाें को प्रशासन की ओर से समय दिया गया था जिनका समय अब पूरा हो चुका है। लिहाजा अब प्रशासन की टीम इसमें भी कार्रवाई करने की तैयारी में है।

क्या कहते हैं एसडीएम कुल्लू

एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने बताया कि भुंतर-मणिकर्ण मार्ग में शनिवार को मणिकर्ण क्षेत्र में अवैध कब्जा करने वालों पर शिकंजा कसा गया है जिसमें 50 अवैध कब्जों को हटाया गया है, जबकि इससे पहले भी 90 से अधिक अवैध कब्जों को कसोल और इसके आसपास लगते क्षेत्र से हटाया गया है।

