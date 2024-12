Kangra: बैजनाथ व बीड़ पुलिस थाना के 5 पुलिस कर्मियों पर गिरी तबादले की गाज, कामकाज प्रभावित

Edited By Vijay, Updated: 19 Dec, 2024 11:16 AM

पपरोला: बैजनाथ व बीड़ पुलिस थाना में कार्यरत 5 पुलिस कर्मियों पर तबादले की गाज गिरी है जिसके बाद थाने में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। हैरानी तो इस बात की है कि जब इस बाबत विभाग के उच्च अधिकारियों से 5 जवानों के तबादलों को लेकर पूछा गया ताे उन्होंने इस बारे अनभिज्ञता जाहिर की। सरकार द्वारा बेशक बीड़ में थाना खोल दिया गया, इसके अलावा मुल्थान में भी पुलिस स्टाफ को वहां एक प्रोजैक्ट व अन्य मामलों को देखना पड़ रहा है लेकिन यहां सवाल यह है कि जब थाना खुद बीमार हो तो जनता की बीमारी का इलाज कौन करेगा? बीते 3 माह के आंकड़े बताते हैं कि पुलिस की टीमों द्वारा 7 मामलों में लगभग 1 किलो चरस, 2 मामलों में 21.96 चिट्टा बरामद किया गया है। फिलहाल ट्रांसफर किए जवानों के बदले नया स्टाफ नहीं मिला है।

अतिक्रमण को लेकर प्रशासन देगा 1 सप्ताह का समय : एसडीएम

उधर, नगर पंचायत बैजनाथ-पपरोला व समीपवर्ती क्षेत्र में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन जल्द ही सख्त कदम उठाएगा। बैजनाथ के एसडीएम देवी चंद ठाकुर ने बताया कि दोनों ही मुख्य बाजारों में दुकानदारों द्वारा सड़कों पर सामान को सजाया जा रहा है, जबकि पूर्व में भी प्रशासन ने व्यापारियों को स्पष्ट कहा था कि वे अपनी दुकानों का सामान अंदर रखें लेकिन दिन-प्रतिदिन हालात खराब होते जा रहे हैं। प्रशासन व्यापारी वर्ग को केवल 1 सप्ताह का समय देगा, इसके लिए प्रशासन की ओर से सार्वजनिक नोटिस निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी व्यापारी वर्ग अतिक्रमण को लेकर पीछे नहीं हटा तो प्रशासन को बाध्य होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई को अंजाम देना होगा।

