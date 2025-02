Kangra: नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चिट्टे और चरस के साथ 4 युवक गिरफ्तार

नशे के बढ़ते मामलों के बीच कांगड़ा जिला में 4 और नशा तस्कर पकड़े गए हैं। दोनों घटनाएं जिला के नगरोटा सूरियां व नगरोटा बगवां की हैं।

नगरोटा सूरियां/नगरोटा बगवां (नंदपुरी/बिशन): नशे के बढ़ते मामलों के बीच कांगड़ा जिला में 4 और नशा तस्कर पकड़े गए हैं। दोनों घटनाएं जिला के नगरोटा सूरियां व नगरोटा बगवां की हैं। पहले मामले में नगरोटा सूरियां के गूहण में ईंट भट्ठे के पास पंजाब के 2 युवकों से पुलिस ने 15.70 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस जिला नूरपुर के एसपी अशोक रत्न ने बताया कि बीती रात को नगरोटा सूरियां पुलिस की टीम हैड कांस्टेबल विजय के नेतृत्व में गज्ज खड्ड माइनिंग को लेकर पैट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान 2 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे।

शक के आधार पर पुलिस ने उन्हें पकड़ा और सूचना मिलने पर डीएसपी ज्वाली बीरी सिंह भी मौके पर पहुंचे। दोनों युवकों की जब तलाशी ली तो उनके कब्जे से 15.70 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी युवकों की पहचान पंजाब के गढ़शंकर (जिला होशियारपुर) निवासी सलमान खान व पवन के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एसपी अशोक रत्न ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ कर नशा माफिया के सरगना तक पहुंचा जाएगा।

दूसरे मामले में बुधवार रात नगरोटा बगवां पुलिस ने मस्सल रोड पर 2 युवकों से 166 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने मस्सल रोड पर एफसीआई गोदाम के पास गुप्त सूचना के आधार पर लगाए गए नाके के दौरान सड़क पर पैदल जा रहे 2 युवकों की शक के आधार पर तलाशी ली तो उनके कब्जे से 166 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार (37) उर्फ मोदी निवासी गांव शीला तहसील धर्मशाला तथा रजत चौधरी (26) निवासी गांव व डाकघर सुकड़ तहसील धर्मशाला को हिरासत में लेकर मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन आरम्भ कर दी है। इसकी पुष्टि एसएचओ नगरोटा बगवां चमन लाल ने की है।

