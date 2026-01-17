Main Menu

  • Kangra: रेड पड़ते ही खनन माफिया ने पंजाब की तरफ दाैड़ा दिए वाहन, फिर पुलिस और माइनिंग विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

17 Jan, 2026

4 tipper seized involved in illegal mining

पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित स्वां खड्ड को छलनी कर रहे खनन माफिया पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है।

संसारपुर टैरस (अरविंद): पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित स्वां खड्ड को छलनी कर रहे खनन माफिया पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे पुलिस और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और अवैध खनन में जुटे चार टिप्परों को मौके पर ही जब्त कर लिया।

जानकारी के अनुसार संसारपुर टैरस थाना प्रभारी संजय शर्मा और माइनिंग अधिकारी अश्वनी कौंडल के नेतृत्व में गठित टीम ने जब स्वां खड्ड में दबिश दी, तो वहां अवैध खनन जोरों पर था। पुलिस को देखते ही खनन माफिया में हड़कंप मच गया। चालक अपने वाहनों को लेकर पंजाब की सीमा की तरफ भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन मुस्तैद टीम ने घेराबंदी करते हुए अवैध खनन में संलिप्त 4 टिप्परों को काबू कर लिया और उनके चालान काटे।

माइनिंग नोडल इंस्पैक्टर (देहरा) अश्विनी कौंडल ने बताया कि जिला खनन अधिकारी राजीव कालिया के निर्देशों पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। पकड़े गए वाहनों पर माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने एक अहम जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब से हिमाचल के क्षेत्र में अवैध खनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही राजस्व विभाग के सहयोग से जेसीबी मशीन द्वारा इन रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

स्थानीय निवासी नीरज, साहिल, राकेश, सुनील और विनय ने स्वां खड्ड में दिन-रात हो रहे अवैध खनन पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि पिछली कार्रवाईयों के बावजूद वे बाज नहीं आ रहे। हालांकि, पुलिस की इस कार्रवाई से माफिया में डर का माहौल बना है। वहीं एसपी देहरा मयंक चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस अवैध खनन को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और भविष्य में भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

