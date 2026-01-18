Una: वन विभाग ने ऐसे फेरा तस्कराें के मंसूबाें पर पानी, प्रतिबंधित लकड़ी से लदे 3 वाहन जब्त

ऊना जिले के दौलतपुर चौक क्षेत्र में सक्रिय वन माफिया पर नकेल कसते हुए वन विभाग ने रविवार तड़के एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।

दौलतपुर चौक (रोहित): ऊना जिले के दौलतपुर चौक क्षेत्र में सक्रिय वन माफिया पर नकेल कसते हुए वन विभाग ने रविवार तड़के एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ब्लॉक दौलतपुर के चलेट क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान विभाग ने प्रतिबंधित लकड़ी की तस्करी कर रही तीन गाड़ियों को जब्त किया है।

जानकारी के अनुसार, वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र से अवैध लकड़ी की तस्करी की जा रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी रेंजर संजीव कुमार की अगुवाई में वन रक्षक देविंदर कुमार और अजय कुमार की टीम ने सुबह करीब 5 बजे चलेट में नाका लगाया। इस दौरान वहां से गुजर रही तीन संदिग्ध गाड़ियों को रोका गया।

तलाशी लेने पर गाड़ियों में प्रतिबंधित लकड़ी लदी पाई गई। जब चालकों से लकड़ी के दस्तावेज मांगे गए, तो वे कोई भी वैध कागज नहीं दिखा सके। इसके बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों वाहनों को लकड़ी सहित मौके पर ही जब्त कर लिया।

डिप्टी रेंजर संजीव कुमार ने बताया कि जब्त की गई लकड़ी प्रदेश की वन संपदा से अवैध रूप से काटी गई थी और इसे तस्करी कर दूसरे राज्यों में खपाने की तैयारी थी। प्रारंभिक जांच में पकड़ी गई लकड़ी की कीमत करीब 60 हजार रुपए आंकी गई है।

डिप्टी रेंजर ने कड़े शब्दों में कहा कि कुछ लोग चंद पैसों के लिए क्षेत्र की अमूल्य वन संपदा को नुक्सान पहुंचा रहे हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध कटान और तस्करी के खिलाफ विभाग का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी।