Result 2025: 10वीं कक्षा के परिणाम में छाए करसोग के 3 होनहार विद्यार्थी, मैरिट लिस्ट में हासिल किया स्थान

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा वीरवार को घोषित किए गए 10वीं कक्षा के परिणाम में करसोग के निजी स्कूलों की 2 छात्राएं व सरकारी स्कूल से एक छात्र मैरिट लिस्ट में स्थान हासिल करने में कामयाब हुए हैं।

करसोग (धर्मवीर): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा वीरवार को घोषित किए गए 10वीं कक्षा के परिणाम में करसोग के निजी स्कूलों की 2 छात्राएं व सरकारी स्कूल से एक छात्र मैरिट लिस्ट में स्थान हासिल करने में कामयाब हुए हैं। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग के छात्र तुषार ठाकुर पुत्र रोशन लाल ने प्रदेश भर में 689 अंक प्राप्त कर आठवां स्थान हासिल किया है। वहीं रूट मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की छात्रा साक्षी भारद्वाज ने भी 689 अंक प्राप्त कर प्रदेश भर में आठवां स्थान हासिल किया, जबकि सरस्वती विद्या मन्दिर करसोग की हिमानी ठाकुर ने 688 अंक प्राप्त कर प्रदेशभर में 9वां स्थान हासिल किया है। तीनों स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने विद्यार्थियों को इस सफलता पर बधाई दी है तथा अन्य छात्राें को भी प्रेरणा लेने की बात कही है।



इंजीनियर बनना चाहता है तुषार

राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग के छात्र तुषार ठाकुर ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने गुरुजनों व माता-पिता को दिया है। तुषार ठाकुर भविष्य में इंजीनियर बनना चाहता है। तुषार के पिता निजी होटल में कार्य करते हैं, जबकि माता गृहिणी हैं।

साक्षी बनना चाहती है डॉक्टर

रूट मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की छात्रा साक्षी ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने गुरुजनों व माता-पिता को दिया है। साक्षी के पिता विक्रांत चौहान सरकारी नौकरी में तैनात हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। साक्षी भारद्वाज भविष्य में चिकित्सक बनना चाहती है।

अध्यापिका बनना चाहती है हिमानी ठाकुर

स्वरस्वती विद्यामंदिर करसोग की छात्रा हिमानी ठाकुर ने ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने गुरुजनों व माता-पिता को दिया है। हिमानी ठाकुर के माता-पिता पेशे से शिक्षक हैं। हिमानी अपने जीवन में अपने पापा को प्रेरक मानती है और भविष्य में अपने माता-पिता की तरह अध्यापिका बनना चाहती है।

