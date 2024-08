Kangra: धर्मशाला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 20 पदों पर होगी भर्ती, जानें क्या होंगे पात्रता मानदंड

Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2024 05:23 PM

धर्मशाला: बाल विकास परियोजना धर्मशाला के अधीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 3 तथा आंगनबाड़ी सहायिका के 17 रिक्त पद भरे जाएंगे। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मशाला रमेश जागवान ने दी। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए पात्र उम्मीदवार सादे कागज पर अपने संपूर्ण दस्तावेजों सहित 27 अगस्त शाम 5 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं।

आवेदन के लिए पात्रता मानदंड

आवेदन के लिए 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग की महिला उम्मीदवार ही पात्र होंगी।

उम्मीदवार उसी आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे क्षेत्र की स्थायी निवासी हो।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के लिए जमा दो पास होना आवश्यक है।

उम्मीदवार के परिवार की समस्त साधनों से वार्षिक आय 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कहां भरे जाएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद

ग्राम पंचायत ढगवार के मसरेहड़ केंद्र, ग्राम पंचायत पासू पंतेहड़ के देहरू केंद्र तथा ग्राम पंचायत जूहल के बनगोटू में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद भरे जाने हैं।

कहां भरे जाएंगे आंगनबाड़ी सहायिका के पद

नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नम्बर-1 के टैंगलवुड, वार्ड नम्बर-4 के कोतवाली बाजार, वार्ड नम्बर-7 के डिपो बाजार, वार्ड नम्बर-8 के उपरेहड़ तथा वार्ड नम्बर-15 के ठेहड़ केंद्रों में आंगनबाड़ी सहायिका के पद भरे जाने है। साथ ही ग्राम पंचायत रसेहड़ के रसेहड़, योल के लहसर, बरवाला के थम्बा, कजलोट के अप्पर सुधेड़, सुक्कड़ के खास सुक्कड़, शीला के शीला-2, गगल के गगल-2, मंदल के निचली भड़वार, ढगवार के मसरेहड़, झियोल के घियाणा खुर्द, नरवाणा खास के बलेहड़ तथा नरवाणा-2 केंद्रों में भी सहायिका के पद भरे जाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क

इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मशाला के कार्यालय में (7018095512 तथा 9418687263) संपर्क कर सकते हैं। जिन महिला उम्मीदवारों ने उपरोक्त पदों के लिए पहले से आवेदन किया हुआ है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

