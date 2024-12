Sirmaur: नाहन-कुमारहट्टी नैशनल हाईवे पर हादसे, एक ट्रक खाई में लुढ़का तो दूसरा पहाड़ी से टकराया

राजधानी शिमला को जोड़ने वाले नाहन-कुमारहट्टी एनएच-907ए पर वीरवार देर रात 2 सड़क हादसे सामने आए हैं। दोनों दुर्घटनाएं चंद घंटों के भीतर हुईं तथा दोनों हादसों के बीच की दूरी 100 मीटर से भी कम है।

नाहन (हितेश): राजधानी शिमला को जोड़ने वाले नाहन-कुमारहट्टी एनएच-907ए पर वीरवार देर रात 2 सड़क हादसे सामने आए हैं। दोनों दुर्घटनाएं चंद घंटों के भीतर हुईं तथा दोनों हादसों के बीच की दूरी 100 मीटर से भी कम है। जानकारी के अनुसार ये दुर्घटनाएं जांगीरूग के समीप हुईं। हादसे का शिकार हुए दोनों ट्रक ददाहू की तरफ से चूना पत्थर लेकर नाहन की ओर आ रहे थे। पहले हादसे में जांगीरूग बस स्टॉपेज के समीप ट्रक (एचपी 18सी-8747) गहरी खाई में जा लुढ़का। हादसे के समय ट्रक में चालक रोहित के साथ रवि सवार था। इसमें रवि को चोटें आई हैं, जबकि चालक सुरक्षित है। ये दोनों ददाहू क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही सदर पुलिस थाना नाहन से एक टीम मौके पर पहुंची। घायल का मेडिकल कालेज में उपचार चल रहा है।

वहीं दूसरे हादसे में चूना पत्थर से लदा ट्रक (एचपी 71-8092) जांगीरूग में मैगी प्वाइंट के पास पहाड़ी से जा टकराया। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि ट्रक चालक को इसमें चोटें नहीं आई हैं। इस हादसे की रिपोर्ट फिलहाल पुलिस में दर्ज नहीं हुई है। उधर, सदर पुलिस थाना नाहन के एसएचओ बृज लाल मेहता ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इनमें एक हादसा पुलिस थाना में दर्ज हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इसमें रवि को चोटें आई हैं, जबकि चालक सुरक्षित है।

