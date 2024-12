Una: वन माफिया पर कसा शिकंजा, तस्करी कर होशियारपुर ले जाई जा रही लकड़ी से लदे 2 ट्रक पकड़े

ऊना जिले के उपमंडल अम्ब में वन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पड़ोसी राज्य को हो रही वन संपदा की तस्करी को रोकने के लिए विभागीय टीमें नाकों पर पूरी नजर बनाए हुए हैं।

अम्ब (अश्विनी): ऊना जिले के उपमंडल अम्ब में वन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पड़ोसी राज्य को हो रही वन संपदा की तस्करी को रोकने के लिए विभागीय टीमें नाकों पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। इसी के तहत गत रात्रि वन रेंज अधिकारी भरवाईं पूर्ण राम की अगुवाई में वन खंड अधिकारी भरवाईं राय सिंह, वन खंड अधिकारी लोहारा किशोरी लाल, वन रक्षक नरेंद्र पटियाल, राजेश कुमार, राकेश कुमार, अवतार सिंह व राहुल पर आधारित टीम ने सिद्ध चलेहड़ में लगाए गए नाके पर लकड़ी से लोड 2 ट्रक पकड़े हैं। विभागीय टीम ने प्रारम्भिक जांच में पाया गया है कि अधूरे दस्तावेजों पर दोनों ट्रक पालमपुर क्षेत्र से लकड़ी (बालन) लोड करके होशियारपुर जा रहे थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया है।

उधर, पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि हिमाचल की वन संपदा लंबे समय से वन तस्करों के निशाने पर है। पड़ोसी राज्यों में लकड़ी की बढ़ती मांग के चलते वन माफिया पूरी तरह सक्रिय हो गया है। लोगों ने वन विभाग से इस तरह की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई करने और नियमित निगरानी रखने की मांग की है। गौरतलब है कि गत 27 नवम्बर की रात्रि भी अम्ब चौक व सिद्ध चलेहड़ में लगाए गए नाकों पर लकड़ी से लोड 7 वाहन और गगरेट में 8 वाहन पकड़े गए थे।

वन रेंज अधिकारी भरवाई पूर्ण राम का कहना है कि अलग-अलग रेंज की टीमों द्वारा यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण और अवैध कटान पर रोक लगाने के लिए विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की जा रही है। वन विभाग के आलाधिकारी ने इस अभियान को आगे भी जारी रखने की बात करते हुए कहा कि प्रदेश की वन सम्पदा की तस्करी बर्दाश्त नहीं होगी और पकड़े जाने पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

