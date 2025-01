Sirmaur: नाहन में 112 नशीले कैप्सूल और पांवटा साहिब में 234 ग्राम चरस पकड़ी, 2 तस्कर गिरफ्तार

सिरमौर जिला के अंतर्गत पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में नशीले कैप्सूल व चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।

नाहन/पांवटा साहिब (आशु): सिरमौर जिला के अंतर्गत पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में नशीले कैप्सूल व चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पहला मामला पुलिस थाना नाहन के अंतर्गत पेश आया है। पुलिस ने बोगरियों के रास्ते पर पैदल आ रहे डिम्पल चौहान पुत्र रामगोपाल निवासी नाहन के कब्जे से 112 नशीले कैप्सूल बरामद किए। पुलिस को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली। थाना सदर नाहन के एसएचओ बृज लाल मेहता ने बताया कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 18 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। मामले की पुष्टि एएसपी सिरमौर योगेश रोल्टा ने की है।

दूसरे मामले में उपमंडल पांवटा के नारीवाला में पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को 234 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दीप चन्द निवासी गांव पुरला, डाकघर कोड़गा व तहसील कमरऊ सतौन की तरफ से पांवटा साहिब की तरफ चरस लेकर आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने नारीवाला के पास नाका लगाया था। नाके के दौरान दीपचंद को रोककर तलाशी ली तो उसके कब्जे से चरस बरामद हुई। डीएसपी मानवेन्द्र ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here