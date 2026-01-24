हिमाचल में भारी बर्फबारी के बीच 2 भाई लापता, भरमाणी माता के दर्शन करने गए थे दोनों

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Jan, 2026 07:13 PM
Himachal News: चंबा जिले के भरमौर में हो रही बर्फबारी के बीच दो युवकों के लापता होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक भरमाणी माता मंदिर दर्शन करने के लिए निकले थे। इसी दौरान वह लापता हो गए। वहीं, दोनों के लापता होने से क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल खोज व राहत अभियान शुरू करने की मांग की है।
जानकारी के अनुसार, मलकौता गांव निवासी 19 वर्षीय विकसित राणा और उसका 13 वर्षीय ममेरा भाई पीयूष कुमार निवासी घरेड़ शुक्रवार सुबह भरमाणी माता मंदिर के लिए रवाना हुए थे। दोनों का उद्देश्य मंदिर में दर्शन करने के साथ-साथ वीडियो शूट करना था, लेकिन देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई।
ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर बाद तक विकसित राणा से मोबाइल फोन पर संपर्क बना हुआ था, लेकिन उसके बाद दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए हैं। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने सक्रियता दिखाते हुए भरमाणी माता मंदिर के आसपास की धारों, पगडंडियों और संभावित मार्गों पर देर शाम तक तलाश अभियान चलाया, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल खोज व राहत अभियान शुरू करने की मांग की है।