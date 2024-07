Himachal Weather: 10 जुलाई के बाद रफ्तार पकड़ेगा मानसून, राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना

Edited By Kuldeep, Updated: 08 Jul, 2024 05:05 PM

हिमाचल प्रदेश में मानसून के दूसरे हफ्ते में प्रदेश भर में फ़िलहाल सामान्य बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का अनुमान है कि 10 जुलाई के बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ेगा।

​​शिमला (योगराज): हिमाचल प्रदेश में मानसून के दूसरे हफ्ते में प्रदेश भर में फिलहाल सामान्य बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का अनुमान है कि 10 जुलाई के बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ेगा। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं बीते 24 घंटे में प्रदेश में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बारिश के बाद प्रदेश में फिलहाल तापमान भी सामान्य चल रहे है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान सामान्य बारिश दर्ज की गई है।

हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और चंबा जिला में सामान्य से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, वहीं बिलासपुर के मडगांव में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई तक प्रदेश में सामान्य से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है, वहीं 10 जुलाई के बाद 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश बढ़ने का पूर्वानुमान है। इस दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है।

