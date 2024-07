HP By-Election: विधानसभा की 3 सीटों पर 3 बजे तक 58.65% मतदान, नालागढ़ में सबसे अधिक वोटिंग

Edited By Vijay, Updated: 10 Jul, 2024 03:55 PM

पालमपुर डैस्क: हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं। मतदान को लेकर लोगों में खासकर युवा व बुजुर्ग मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। दोपहर बाद 3 बजे तक 3 सीटों पर 58.65 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है। इसमें नालागढ़ में सबसे अधिक 63.70 प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं जबकि हमीरपुर 56.96 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। वहीं देहरा में 55.47 फीसदी मतदान हो चुका है।

नालागढ़ से भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर ने डाला वोट

नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी केएल ठाकुर ने पंजहेरा स्कूल में बने मतदान केंद्र पर अपनी धर्मपत्नी संग मतदान किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि पिछले 15 महीनों में हिमाचल प्रदेश में सुख की सरकार ने लोगों को परेशान करने का काम किया है और इसी के बदौलत उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, ऐसे में आज लोग बदलाव चाहते हैं और नालागढ़ में एक बार फिर से भाजपा का परचम लहराएगा और प्रदेश में विकास गति में आगे बढ़ेगा ऐसी उन्हें उम्मीद है। वहीं देहरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने रेंटा बूथ में जाकर वाेट डाला।



देहरा विधानसभा क्षेत्र से मानवी वालिया ने व राजगढ़ की शिवानी ने पहली बार अपने मत का उपयोग किया।



इसी तरह नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ हटडा में चीनू ठाकुर व शालू ठाकुर ने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया।



वहीं धारिका ने मतदान केंद्र बसियांवाला में बनाए ग्रीन पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। युवा वोटरों ने कहा कि पहली बार वोट डालकर गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।



वहीं बुजुर्ग मतदाताओं ने भी पोलिंग बूथों पर जाकर मतदान किया। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 90 वर्षीय कृष्णा देवी ने पैदल चलकर रामशहर के रामपुर पोलिंग बूथ पर अपना मतदान किया। 81 वर्षीय मतदाता सुलेमान ने खेड़ा नानोवाल में बनाए आदर्श मतदान केंद्र में और 90 वर्षीय देवराज ने राजपुरा मतदान केंद्र में मतदान किया। देहरा विधानसभा क्षेत्र में 85 वर्षीय फूलां देवी व्हील चेयर पर मतदान केंद्र पहुंचीं और अपने मत का उपयोग किया।

